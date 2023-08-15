CHP yandaşlarından İmamoğlu'nun sözlerine tepki: Bulaştığı işlere baktığınızda İstanbul seçmeni nasıl oy versin?
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı gizli Zoom toplantıları yaparak adeta darbe planlayan Ekrem İmamoğlu bugün kameralar karşısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'de dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyleyen İmamoğlu "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" sözleriyle İBB Başkanlığı adaylığına göz kırptı. Diğer yandan HDPPKK ve İYİ Parti'ye de yanaşan İmamoğlu İstanbul İttifakı vurgusu yaptı. İmamoğlu'nun sözleri CHP yandaşlarının bazıları tarafından tepkiyle karşılanırken Enver Aysever İmamoğlu'na yönelik "Soruyorum İstanbul seçmenine İmamoğlu'nun şu bulaştığı işlere baktığınız zaman ona oy verecek misiniz?"" ifadelerini kullandı.CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan ise "Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?" dedi.
CHP'de istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan ve hatta Zoom üzerinden Bay Kemal'e karşı gizli Zoom toplantıları düzenleyen Ekrem İmamoğlu bugün çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İBB ADAYLIĞINA 'SİNYAL' VERDİ
İBB Başkanlığı adaylığı ile CHP Genel Başkanlığı adaylığı arasında sıkışık kalan ve net bir adım atamayan İmamoğlu yaptığı açıklamalarda İBB Başkanlığına yönelik sinyaller verdi.
"KENDİMİ İSTANBUL İLE MÜHÜRLÜ KABUL EDİYORUM"
Bugün basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu "İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum.'' diyerek 2024 İBB adaylığını açıklamış oldu.
İmamoğlu ayrıca İYİ Parti ve HDPKK'ya da sinyal vererek "Kentine sahip çıkan oyuna sahip çıkan İstanbul gönüllüleriyle tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. Tüm vatandaşlarımı bu yürüyüşe davet ediyorum. İnanın her şey çok güzel olacak." mesajını verdi.
"ADAYIM DEMEDİM, YOLA ÇIKIYORUM"
İmamoğlu diğer yandan adaylığını net bir şekilde açıklamazken "Yola çıktığımı ifade ediyorum bu adayım demek kavramı siyasi olarak doğru değil. Aday olmanın usülü ve süreci vardır." dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaptığı çıkışa CHP yandaşlarında da tepkiler gelmeye başladı.
BULAŞTIĞIN İŞLERE BAKIP NASIL OY VERECEKLER?
Kılıçdaroğlu destekçisi Enver Aysever yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu hedef alırken "İmamoğlu zaten yaptıkları yüzünden İBB'yi AKP'ye altın tepsi de hediye etmek üzere. Soruyorum İstanbul seçmenine İmamoğlu'nun şu bulaştığı işlere baktığınız zaman ona oy verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.
Yine CHP'de değişim peşinde koşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef tahtasına koydu.
İşte Özcan'ın sözleri:
"Adayım demedim, İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum dedim." Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul'u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?
Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu; 1- İstanbul'a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı'na mı? 2- İstanbul'a adaysanız, Genel Başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz? Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım.
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