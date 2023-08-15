CHP yandaşlarından İmamoğlu’nun sözlerine tepki: Bulaştığı işlere baktığınızda İstanbul seçmeni nasıl oy versin?

Yine CHP'de değişim peşinde koşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef tahtasına koydu.

İşte Özcan'ın sözleri:

"Adayım demedim, İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum dedim." Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul'u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?

Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu; 1- İstanbul'a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı'na mı? 2- İstanbul'a adaysanız, Genel Başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz? Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım.