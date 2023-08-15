Ekrem İmamoğlu’nun adaylık sinyali sonrası şimdi pazarlık zamanı! Kılıçdaroğlu aday yapmak için ne isteyecek? Masada HDPKK ve İYİ Parti var...

"CHP BÜYÜK YENİLGİ ALACAK"

CHP, İstanbul ve Antalya gibi şehirlerde büyük bir yenilgi yaşayacak. Bunu Ekrem İmamoğlu da gördü. Kariyer planı olarak da Türkiye siyasetinde yer almak istiyor. Bu noktada siyasette var olmak istedi.

"KILIÇDAROĞLU İLE MUTLAKA GÖRÜŞMÜŞTÜR"

Kılıçdaroğlu ile mutlaka görüşmüştür. Eğer bu seçimi de kazanırsa bir sonraki seçimlerde genel başkanlığa zaten oturturlar. İmamoğlu genel başkanlık için yanlış ama kendi kariyeri için doğru hamle yaptı.