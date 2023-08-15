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Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sinyali sonrası şimdi pazarlık zamanı! Kılıçdaroğlu aday yapmak için ne isteyecek? Masada HDPKK ve İYİ Parti var...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Ekrem İmamoğlu’nun adaylık sinyali sonrası şimdi pazarlık zamanı! Kılıçdaroğlu aday yapmak için ne isteyecek? Masada HDPKK ve İYİ Parti var...

CHP'de 'değişim' hareketi başlatarak Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu canlı yayında "Kendimi İstanbul'a mühürledim" diyerek adaylık sinyali verdi. Ekrem İmamoğlu ayrıca İYİ Parti ve HDPKK'ya da seslenerek "Tekrar İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu sözleri A Haber ekranlarında yorumlanırken Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir önemli açıklamalarda bulundu. Daşdemir "Kılıçdaroğlu'nun onu orada tutabilmesi için çok büyük pazarlıklar olmalı. Özellikle Akşener'le olacak bu pazarlıklar." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

CHP'de yaşanan 'değişim' gerginliği sonrasında kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu çark ederek "Kendimi İstanbul'a mühürledim" sözleriyle adeta İBB Başkanlığına adaylığını ilan etti.

İSTANBUL İTTİFAKI DİYEREK HDPKK'YA SELAM ÇAKTI

İmamoğlu "2019'da olduğu gibi CHP'li yol arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren İstanbullularla, kentine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönüllüleriyle tekrar İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum." diyerek İYİ Parti ve HDPKK'ya da selam vermeyi ihmal etmedi.

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını açıklaması A Haber ekranlarında yorumlanırken çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun bu hamlesini değerlendirdi.

"EN PARLAK ADAY BENDİM" DEMEK İSTEDİ

Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde gelen mağlubiyet sonrası hemen başlattığı 'değişim' hareketide 'CHP'nin başına geçeyim' gibi bir motivasyon yoktu. İmamoğlu ağır yenilginin ortağı olmak istemedi. 'En parlak aday bendim' demek için yaptı.

"CHP BÜYÜK YENİLGİ ALACAK"

CHP, İstanbul ve Antalya gibi şehirlerde büyük bir yenilgi yaşayacak. Bunu Ekrem İmamoğlu da gördü. Kariyer planı olarak da Türkiye siyasetinde yer almak istiyor. Bu noktada siyasette var olmak istedi.

"KILIÇDAROĞLU İLE MUTLAKA GÖRÜŞMÜŞTÜR"

Kılıçdaroğlu ile mutlaka görüşmüştür. Eğer bu seçimi de kazanırsa bir sonraki seçimlerde genel başkanlığa zaten oturturlar. İmamoğlu genel başkanlık için yanlış ama kendi kariyeri için doğru hamle yaptı.

Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir de İmamoğlu'nun açıklamalarını A Haber'e değerlendirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY GÖSTERMELİ İÇİN PAZARLIK ŞART

İmamoğlu'nun sevdası İstanbul falan değil. Önündeki işe bakmadan farklı hedefler peşinde koştu. Kılıçdaroğlu'na karşı kendini hep öne çıkardı. Genel başkana karşı büyük hamleler yaptı. Kılıçdaroğlu'nun onu orada tutabilmesi için çok büyük pazarlıklar olmalı. Özellikle Akşener'le olacak bu pazarlıklar.

BELKİ DE SARIGÜL HAMLESİ GELECEK

Belki de aday Mustafa Sarıgül gösterilecek. Bu durumda İmamoğlu'nun İYİ Parti'den aday olmasının da bir anlamı kalmıyor. Anketlerde İYİ Parti'nin oyu belli. İmamoğlu yüzde bir bile oy katkısı sağlayamaz.

MUHALEFETTE LİDER AÇLIĞI VAR

Muhalefette lider açlığı var. Kılıçdaroğlu'ndan Gandi çıkarmaya çalıştılar. İstanbul'un dengeleri vardır bunları bilmeden bu şehirde siyaset yapamazsınız.

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