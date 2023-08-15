Türk savunma sanayii yine dünya manşetlerinde! Ünlü Alman gazete Frankfurter Allgemeine’den dikkat çeken analiz...

''TÜRK ÜRÜNLERİ KARADA, DENİZDE VE HAVADA''

"Her yıl temmuz ayının sonunda sektör, İstanbul'da düzenlenen IDEF silah fuarında neler yapabileceğini gösteriyor. Bu kez de: Karada, denizde ve havada kullanıma yönelik insanlı ve insansız silah sistemleri, simülatörler, radar ve sonar cihazları, füzeler, lojistik araçlar, ikmal teçhizatı ve güvenlik sistemleri, kısacası bir ordunun ihtiyacı olan her şey gözler önüne seriyor."