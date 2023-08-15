Türk savunma sanayii yine dünya manşetlerinde! Ünlü Alman gazete Frankfurter Allgemeine'den dikkat çeken analiz...
Başkan Erdoğan liderliğinde Türk savunma sanayii de yapılan atılımlar dünyada ses getirmeye devam ediyor. Batı medyasının manşetlere taşıdığı Türk silahları bu kez Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin gündeminde. Gazete ''Türk askeri sanayisi her zamankinden daha başarılı'' derken birçok ülkenin de Türk silahlarını istediğinin altını çizdi.
Türkiye savunma sanayii alanında yaptığı atılımlarla dünyada ses getirecek başarılara imza attı.
Yerlilik oranının büyük ivme kaydetmesi bir yana Türkiye artık dünyaya silah satan ve ürünleri büyük beğeni toplayan bir ülke konumunda.
ALMAN GAZETEDEN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ
Yabancı basın ve medya kuruluşları da sık sık bu durumu gündeme getirimeye devam ediyor.
Son olarak Alman basınında Türk silahlarıyla ilgili bir analiz yayınlandı ve övgü dolu ifadeler kullanıldı.
"TÜRKİYE HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"
Almanya basınından Frankfurter Allgemeine gazetesi, bu ilginin kaynağı olan silahları ve üreticilerini inceledi. Alman gazete ''İnsansız hava araçları söz konusu olduğunda Türkiye teknolojik olarak, askeri olarak, ekonomik olarak bir güç haline geldi'' değerlendirmesinde bulundu.
Andreas Mihm imzalı analizde ''Türk askeri sanayisi her zamankinden daha başarılı'' denildi ve pek çok ülkenin Türk drone'larını istediğinin altı çizildi.
''TB2 SAVAŞ ORTAMINDA DENENMİŞ''
Baykar'ın ürettiği İHA'lara dikkat çeken Alman gazete şu değerlendirmede bulundu;
"Çeşitli savaşlarda denenmiş ve test edilmiş İstanbul şirketi Baykar'ın Bayraktar TB2 modeli gerçek birçok satan. Şu anda Ukrayna'nın savunma savaşında Rus tanklarını, araçlarını, gemilerini ve hava savunma sistemlerini vuruyorlar.''
"SADECE İHA'LARA İNDİRGEMEK YANLIŞ OLUR"
Frankfurter Allgemeine "Türk savunma sanayisini sadece büyüyen yeni insansız hava araçları cephaneliğine indirgemek yanlış olur" diyerek Türkiye'nin geniş askeri araç filosuna dikkat çekti.
''TÜRK ÜRÜNLERİ KARADA, DENİZDE VE HAVADA''
"Her yıl temmuz ayının sonunda sektör, İstanbul'da düzenlenen IDEF silah fuarında neler yapabileceğini gösteriyor. Bu kez de: Karada, denizde ve havada kullanıma yönelik insanlı ve insansız silah sistemleri, simülatörler, radar ve sonar cihazları, füzeler, lojistik araçlar, ikmal teçhizatı ve güvenlik sistemleri, kısacası bir ordunun ihtiyacı olan her şey gözler önüne seriyor."
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