Kemal Kılıçdaroğlu'na boyun eğerek İstanbul'a mahkum kalan Ekrem İmamoğlu'nun 2028 planı: Tavşan aday formülünü açık etti
CHP'de "Değişim" çıkışıyla parti içinde koltuk kavgasının fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmen havlu attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu, İstanbul'a mühürlendiğini ifade ederek yeniden İBB Başkanlığına adaylığını koydu. Yol haritasını açıkladıktan sonra "Kurultay'da Özgür Özel'i destekleyecek misiniz?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, Özel'i "geçmişi tertemiz" olarak tanımlarken, Kılıçdaroğlu'na "temiz geçmiş" söylemi üzerinden de laf çarptı. İmamoğlu, Özgür Özel'e üstü kapalı desteğini ifade ederek 2028 öncesi "tavşan aday" formülünü de açık etti.
28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası 'değişim' savaşı başlatıp CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu, hedefe ulaşamayınca havlu attı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde İBB adaylığını açıkladı ve "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" açıklamasını yaptı.
İYİ PARTİ VE HDPKK'YA İTTİFAK İÇİN GÖZ KIRPTI
"İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" diyerek 2019'a gönderme yapan İmamoğlu, İYİ Parti ve terörün siyasi ayağı HDP'ye ittifak için göz kırptı.
"Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim" diyerek çark eden İmamoğlu, "CHP 2. parti olmakla övünemez" diyerek Kılıçdaroğlu'nu bombaladı. İmamoğlu'nun İBB adaylığı kararında Kılıçdaroğlu'nun kongrelerde ipi göğüslemesi etkili oldu.
KURULTAY'DA ÖZEL'İ DESTEKLEYECEK Mİ?
Öte yandan Haliç Kongre Merkezi'nde yol haritasını açıklayan Ekrem İmamoğlu'na "Kurultayda Özgür Özel'i destekleyecek misiniz?" sorusu yöneltildi.
Bunun üzerine İmamoğlu, CHP'nin kurultay tarihinin belli olmadığını belirterek, "Dönüşüm sürecinde temennilerim vardır. Bunları kendi isteğim ve talebimle dört kez Sayın Genel Başkanımıza ilettim. Ben hala Sayın Genel Başkanın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir. Bunlar zaman içerisinde konuşulur" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA 'TEMİZ GEÇMİŞ' SALVOSU
"CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir" diyen Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" demişti.
TAVŞAN ADAY ÖZGÜR ÖZEL: HEDEF 2028 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ
Tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel tandemindeki 'tavşan aday' formülüne dikkat çekmekte fayda var.
Özel, geride bıraktığımız günlerde "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek adaylığını ilan etmişti.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun hedefinin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak olduğu bu süreçte de CHP'nin başında güvendiği bir ismin yer almasını istediği kulislerde konuşuluyor.
İmamoğlu'nun bugün yaptığı açıklamalarla CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığını destekleyen sözleri 'tavşan' aday formülünü açık ederken İmamoğlu'nun 2028 planını da gözler önüne serdi.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında konuyu şu ifadelerle kaleme aldı:
"Ekrem İmamoğlu, eğer seçimi kazanırsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakmaz. CHP Genel Başkanlığı'na ise güvenebileceği bir ismi getirir deniliyor. Bu isim kim olabilir? İlk aşamada Özgür Özel'in ismi söyleniyor. Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı, Özgür Özel CHP Genel Başkanı diye bir modelden söz ediliyor. Peki neden İBB'yi bırakmaz, neden CHP Genel Başkanlığı'na talip olmaz? CHP'nin başına güvendiği bir ismi getirir, o İBB'de devam eder..."
Ekrem İmamoğlu'nun asıl hedefinin cumhurbaşkanlığı olduğu biliniyor. İstanbul'da seçimleri kazandığı günden bu yana tek hedefi var cumhurbaşkanı olmak. Cumhurbaşkanı olmak için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı büyük bir güç olarak görüyor. Hem siyasi hem ekonomik olarak. O nedenle "CHP'nin başında güvendiğim bir isim olsun. 2028'de ise cumhurbaşkanlığına aday olayım" diye düşünüyor.
TAVŞAN ADAY NEDİR?
Siyaset arenasında yarışta bir makam için adaylığını açıklayan "tavşan adayın" amacı kendi adına oy topladıktan sonra beraber çalıştığı kişi adına seçimden çekilmesidir. Tavşan aday aslında kendisinin değil, önceden anlaşma yaptığı başka bir adayın kazanmasını sağlamaya çalışır.
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