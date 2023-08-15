Kemal Kılıçdaroğlu’na boyun eğerek İstanbul’a mahkum kalan Ekrem İmamoğlu’nun 2028 planı: Tavşan aday formülünü açık etti

İYİ PARTİ VE HDPKK'YA İTTİFAK İÇİN GÖZ KIRPTI

"İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" diyerek 2019'a gönderme yapan İmamoğlu, İYİ Parti ve terörün siyasi ayağı HDP'ye ittifak için göz kırptı.



"Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim" diyerek çark eden İmamoğlu, "CHP 2. parti olmakla övünemez" diyerek Kılıçdaroğlu'nu bombaladı. İmamoğlu'nun İBB adaylığı kararında Kılıçdaroğlu'nun kongrelerde ipi göğüslemesi etkili oldu.

KURULTAY'DA ÖZEL'İ DESTEKLEYECEK Mİ?

Öte yandan Haliç Kongre Merkezi'nde yol haritasını açıklayan Ekrem İmamoğlu'na "Kurultayda Özgür Özel'i destekleyecek misiniz?" sorusu yöneltildi.



Bunun üzerine İmamoğlu, CHP'nin kurultay tarihinin belli olmadığını belirterek, "Dönüşüm sürecinde temennilerim vardır. Bunları kendi isteğim ve talebimle dört kez Sayın Genel Başkanımıza ilettim. Ben hala Sayın Genel Başkanın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir. Bunlar zaman içerisinde konuşulur" ifadelerini kullandı.