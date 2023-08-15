CHP’nin içi cadı kazanına döndü! CHP yandaşı Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na salvo: Faturayı ödeyen de olmayacak! Koltukta oturmaya devam edecek

KOALİSYON MASASI KÜÇÜĞÜNDEN CHP'YE SALVO: GELECEK PARTİSİ OLARAK GİRECEĞİZ

Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.