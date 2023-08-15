CHP'nin içi cadı kazanına döndü! CHP yandaşı Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na salvo: Faturayı ödeyen de olmayacak! Koltukta oturmaya devam edecek
Seçimlerde aldığı mağlubiyetle siyaset tarihine kaybettiği yeni bir seçimle adını yazdıran ve ‘istifa’ çağrılarına rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakipleri bir bir yok etmeye başladı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu İstanbul üzerinden boğma planı yaparken, CHP yandaşı Fatih Portakal’dan, Kılıçdaroğlu’na bombardıman geldi. Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yenilginin hesabı verilmeyecek, faturayı ödeyen de olmayacak, Kılıçdaroğlu koltuğunda oturmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken alınan ağır yenilginin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesmişti.
2024'te yapılacak 'yerel seçimler' yaklaşırken, CHP'ye koalisyon masasının ortakları tek tek darbe vurmaya devam ediyor. CHP yandaşları ve fondaş televizyon kanallarında CHP''ye yönelik yapılan iç acısı açıklamalar kargaşanın nasıl bir boyutta olduğunu gözler önüne seriyor.
BAY KEMAL'E KARŞI 'DEĞİŞİM' SAVAŞI
Bu durum CHP tabanında son derece rahatsızlık oluştururken, partide Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan, Özgür Özel gibi isimler 'değişim' hareketi başlatarak Kılıçdaroğlu'na karşı adeta savaş açtı.
ZOOM DARBECİSİ İMAMOĞLU!
Hatta Ekrem İmamoğlu 'iktidar için değişim" adında bir internet sitesi kurmasının yanında CHP'nin ağır toplarıyla yaptığı Zoom toplantısında adeta Kılıçdaroğlu'na karşı darbe hazırlığı içine girdi. Sonrasında görüntülerin sızmasıyla birlikte geri adım atan İmamoğlu'na CHP'deki Kılıçdaroğlu destekçileri yoğun tepki gösterdi.
AKŞENER 26 AĞUSTOS'TA CHP'Yİ BOMBALAYACAK
İYİ Partili isimler ittifakı bitirecek zemini oluştururken son darbeyi Meral Akşener'in vuracağı konuşuluyor. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" gündeme geldi.
KOALİSYON MASASI KÜÇÜĞÜNDEN CHP'YE SALVO: GELECEK PARTİSİ OLARAK GİRECEĞİZ
Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.
BİR DARBE DE TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'DEN!
Sağlıklı bir seçim muhasebesi yapmadan ittifakların konuşulmaması gerektiğini belirten HDPKK Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, "Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Dolayısıyla ittifaklar meselesini bugünden tartışmanın da yanlış olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
"BİR SUDA İKİ DEFA YIKANILIR MI?"
Geçmiş seçimlerdeki "Aday çıkarmama" deneyimlerini de hatırlatan HDPKK'lı Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz" şeklinde konuşmuştu.
PORTAKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVO: SEÇMEN 31 MART'TA HESAP SORACAK...
CHP yandaşı Fatih Portakal, CHP'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'yerel seçim' bombası attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi hedef alan paylaşımda Portakal, ""Ana muhalefet partisinde yol haritası ortaya çıktı; yenilginin hesabı verilmeyecek, faturayı ödeyen de olmayacak, Kılıçdaroğlu koltuğunda oturmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
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