Pençe-Kilit’te PKK’ya bir darbe daha! MSB: 3 terörist öldürüldü
Son dakika… Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan bilgilendirmede "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor" denildi.
3 PKK'LI DAHA SARI TORBAYA
Yeni harekâtta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
KARARLILIK MESAJI
Bakanlık, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" mesajını verdi.
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