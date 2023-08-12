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Pençe-Kilit’te PKK’ya bir darbe daha! MSB: 3 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 12.08.2023 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023
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Pençe-Kilit’te PKK’ya bir darbe daha! MSB: 3 terörist öldürüldü

Son dakika… Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan bilgilendirmede "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor" denildi.

3 PKK'LI DAHA SARI TORBAYA

Yeni harekâtta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

KARARLILIK MESAJI

Bakanlık, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" mesajını verdi.

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