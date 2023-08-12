Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?

Yarın bir gün 5 ve 5,5 şiddetli şekilde sallandığında ve saniyesi uzun olursa aynı acıları bir daha yaşarız. Orta hasarlı bina sahibi vatandaşlar az hasarlıya çevirdikleri için 'Ben güçlendiriyorum, kiraya vereceğim' diyerek devam ediyorlar ya, boşuna etmesinler yıkacağız. Yıkıldıktan sonra da yerine yeni yerler yapacağız.