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Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2023
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Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?

"Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, uzun süredir gündemde olan "Orta hasarlı binalar yıkılacak mı?" sorusuna son noktayı koydu. Bakan Özhaseki, "Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir" şeklinde açıklamada bulundu. Bu açıklama ile orta hasarlı binaların geleceği netlik kazandı. Peki, Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?

"Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen bir toplantıda konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, yerel ve ulusal basın mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada, orta hasarlı binaların yıkılacağını belirtti. Peki, Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı toplantı salonunda yerel ve ulusal basın mensupları ile düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, orta hasarlı binaların yıkılacağını söyledi.

"ORTA HASARLI BİNALAR YIKILACAK"

Bakan Özhaseki konu ile ilgili yaptığın açıklamada, "Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak arkadaşlar. Orta hasarlıları ağır hasarlı grubuna alıyoruz ve yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir.

Yarın bir gün 5 ve 5,5 şiddetli şekilde sallandığında ve saniyesi uzun olursa aynı acıları bir daha yaşarız. Orta hasarlı bina sahibi vatandaşlar az hasarlıya çevirdikleri için 'Ben güçlendiriyorum, kiraya vereceğim' diyerek devam ediyorlar ya, boşuna etmesinler yıkacağız. Yıkıldıktan sonra da yerine yeni yerler yapacağız.

Hak sahipliği için de AFAD'ın kriterlerinde biraz daha sertlik var. Ama bizim bakanlığımızın kentsel dönüşümü için sertlik yok. Bizler kentsel dönüşümü alarak vatandaşın birden fazla konutu veya iş yeri artı konutu varsa onları da hak sahibi yapmaya devam edeceğiz.

Konutlar yapıldıktan sonra eski yapının yeri ve konumu ne ise o göz önünde yapılarak dağılacak. Yani üst sokakta bulunan adamın evini alıp en öne, en öndekini alıp da en arkaya götürmek gibi bir durum olmayacak" dedi.

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