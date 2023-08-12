Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?
"Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, uzun süredir gündemde olan "Orta hasarlı binalar yıkılacak mı?" sorusuna son noktayı koydu. Bakan Özhaseki, "Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir" şeklinde açıklamada bulundu. Bu açıklama ile orta hasarlı binaların geleceği netlik kazandı. Peki, Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?
"Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen bir toplantıda konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, yerel ve ulusal basın mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada, orta hasarlı binaların yıkılacağını belirtti. Peki, Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı toplantı salonunda yerel ve ulusal basın mensupları ile düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, orta hasarlı binaların yıkılacağını söyledi.
"ORTA HASARLI BİNALAR YIKILACAK"
Bakan Özhaseki konu ile ilgili yaptığın açıklamada, "Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak arkadaşlar. Orta hasarlıları ağır hasarlı grubuna alıyoruz ve yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir.
Yarın bir gün 5 ve 5,5 şiddetli şekilde sallandığında ve saniyesi uzun olursa aynı acıları bir daha yaşarız. Orta hasarlı bina sahibi vatandaşlar az hasarlıya çevirdikleri için 'Ben güçlendiriyorum, kiraya vereceğim' diyerek devam ediyorlar ya, boşuna etmesinler yıkacağız. Yıkıldıktan sonra da yerine yeni yerler yapacağız.
Hak sahipliği için de AFAD'ın kriterlerinde biraz daha sertlik var. Ama bizim bakanlığımızın kentsel dönüşümü için sertlik yok. Bizler kentsel dönüşümü alarak vatandaşın birden fazla konutu veya iş yeri artı konutu varsa onları da hak sahibi yapmaya devam edeceğiz.
Konutlar yapıldıktan sonra eski yapının yeri ve konumu ne ise o göz önünde yapılarak dağılacak. Yani üst sokakta bulunan adamın evini alıp en öne, en öndekini alıp da en arkaya götürmek gibi bir durum olmayacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?
- Altın için kritik seviyeyi açıkladı: "Alım fırsatı doğabilir" Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...
- Meteor yağmuru ne zaman, bugün mü olacak? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenecek?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,7,8 olanlar dikkat! Ağustos ayı aile destek, evde bakım...
- YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? ÖSYM YKS ek yerleştirme tercihleri hangi tarihte başlar?
- ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Puanlar kaç yıl geçerli?
- SSK, BAĞKUR, 4C emeklisine 8.000 TL piyangosu vurdu! Saat 22.30'de duyuruldu! %25 zamlı maaşa ek ödeme cepte! 7.550, 7.687, 8.125 TL...
- Fenerbahçe'den 8+2 milyon Euroluk atak! Fred ve Cengiz'in ardından 6 numara için 2 isimle birden...
- Türk kahvesine ekleyin çatır çatır incelin! 7 günde -7 kiloyu silip atın! Tek kaşıkla metabolizmanız şahlanacak!
- Trabzonspor-Antalyaspor maç sonucu | TS-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
- UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955'den beri..
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?