Troller savaşı çıktı! 23 Derece Gökhan Özbek itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu’nun trol ordusunu ifşa zamanı! Murat Ongun’u işaret etti

TROL ŞEMASI ALDIĞI RANT VE PARALAR...

Özbek, "Bu trol organizasyonun şeması ve çalışma modeli, aldığı rant ve paralar… İşte onlar şu dakika itibariyle 157 sayfalık raporumuzda ve savunmamıza da ekli. Resmi kayıtlarda... Siz istediniz..." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU VE CANAN KAFTANCIOĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI

23 derece isimli manipülasyon merkezinin sahibi Özbek paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Eren Erdem'i de ekleyerek trol besleyen Ekrem İmamoğlu'nu şikayet etti. Özbek, "Belediye başkanınızı uyaracak mısınız?" diye sordu.

EKREM İMAMOĞLU'NA 2 ŞAHSİ NUMARASINDAN MESAJ ATTIM

Öte yandan Özbek, Ekrem İmamoğlu'nun eleştriye tahammülü olmadığını belirterek şunları yazdı: "Şaka değil, eleştiriye sıfır tahammülü olan sayın İmamoğlu'nun bu saçma sapan suç duyurusundan haberi yoktur diye düşündüm. O gün emniyet tarafından çağrıldığımda ifade de vermedim. Sayın İmamoğlu'nun 2 şahsi numarasına bu durumu bahseden bir Whatsapp mesajı da attım. Kendisinden aman dilemek için değil, böylesine bir suç duyurusunun demokratlığına zarar vereceğini ifade ettim. Yine suç duyurusunda bulunan avukata başka bir gazeteci büyüğümüz ulaştı. Özetle haberleri vardı 10 gündür."