Troller savaşı çıktı! 23 Derece Gökhan Özbek itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusunu ifşa zamanı! Murat Ongun'u işaret etti
CHP'de parti içerisinde koltuk savaşı tam gaz sürerken, şimdi de bu savaşa ek olarak "troller kavgası" patlak verdi. Sosyal medyada 23 Derece isimli hesapla algı ve manipülatif paylaşımlar yapan CHP yandaşı Gökhan Özbek'ten olay itiraflar geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine açtığı dava sonrası İmamoğlu'nun büyük bir trol ordusu kurduğunu söyleyen Özbek, trol ordusunun içerisinde çok sayıda sosyal medya fenomeni olduğunu da belirtti. 156 sayfalık trol örgütünü savcılıkla paylaşacağını söyleyen Özbek, "Bu trol yapısını isim isim, sosyal medya fenomenlerini, İBB’ye bağlı çalışanların hesaplarını ifşa etme zamanı. Değil mi Murat Ongun?" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'u işaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan 'değişim' kavgası sürerken şimdi de troller kavgası başlıyor...
GÖKHAN ÖZBEK İTİRAFÇI OLDU!
Sosyal medya üzerinden algı dolu paylaşımlar yapan '23 derece' isimli hesabın sahibi CHP yandaşı Gökhan Özbek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine dava açtığını duyurarak adeta "itirafçı" oldu.
EKREM İMAMOĞLU'NUN TROL ORDUSUNU İFŞA EDECEK
Twitter üzerinden davaya ilişkin dosya ve ifade paylaşımlarından bulunan Gökhan Özbek, "Özetle şimdi o trol organizasyonunu, şemasını, çalışmasın, mali akışını dahası 156 sayfalık trol örgütünü savcılıkla paylaşacağım." diyerek şunları yazdı:
"Sonuçta böyle bir yapı yok diyerek beni suçlayanlar, utanmadan, sıkılmadan böyle bir savaşı başlattılar. İmamoğlu gibi söyleyeyim; "vız gelirsin, tırıs gidersin!" Ben tek başımayım. Siz ise belediyenizle, Tv kanalınızla, binlerce çalışan vr trolünüzle bir olun. Ben tek başıma başaracağım. Çünkü haklıyım."
TROL EKİBİNDE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE VAR
Trol ekibinin içinde sosyal medya fenomenlerinin de olduğunu söyeleyen Özbek bunları da ifşa edeceğiniz söylerek Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'u işaret etti.
TROL BAŞI MURAT ONGUN MU
Özbek, "Kafam rahat, şimdi bu organizasyonu ifşa etmem kaldı. Umarım savcılık soruşturmaya yer yok kararı vermez de mahkemede bu trol yapısını isim isim, sosyal medya fenomenlerini, İBB'ye bağlı çalışanların hesaplarını ifşa etme zamanı. Değil mi Murat Ongun?" dedi.
TROL ŞEMASI ALDIĞI RANT VE PARALAR...
Özbek, "Bu trol organizasyonun şeması ve çalışma modeli, aldığı rant ve paralar… İşte onlar şu dakika itibariyle 157 sayfalık raporumuzda ve savunmamıza da ekli. Resmi kayıtlarda... Siz istediniz..." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU VE CANAN KAFTANCIOĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI
23 derece isimli manipülasyon merkezinin sahibi Özbek paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Eren Erdem'i de ekleyerek trol besleyen Ekrem İmamoğlu'nu şikayet etti. Özbek, "Belediye başkanınızı uyaracak mısınız?" diye sordu.
EKREM İMAMOĞLU'NA 2 ŞAHSİ NUMARASINDAN MESAJ ATTIM
Öte yandan Özbek, Ekrem İmamoğlu'nun eleştriye tahammülü olmadığını belirterek şunları yazdı: "Şaka değil, eleştiriye sıfır tahammülü olan sayın İmamoğlu'nun bu saçma sapan suç duyurusundan haberi yoktur diye düşündüm. O gün emniyet tarafından çağrıldığımda ifade de vermedim. Sayın İmamoğlu'nun 2 şahsi numarasına bu durumu bahseden bir Whatsapp mesajı da attım. Kendisinden aman dilemek için değil, böylesine bir suç duyurusunun demokratlığına zarar vereceğini ifade ettim. Yine suç duyurusunda bulunan avukata başka bir gazeteci büyüğümüz ulaştı. Özetle haberleri vardı 10 gündür."
AÇILAN DAVANIN SEBEBİ NE?
Özbek açılan davanın sebebi olan tweetlerini de paylaştı.
2022'de atılan söz konusu tweetlerde yine İBB'nin trol beslediğinden bahseden Özbek'in şunları yazdığı görüldü:
"İBB'ye bağlı bir troll ajansı var. En ufak İmamoğlu eleştirisinde algı, hakaret vesaire organize ediyorlar. Kimin parasıyla, 16 Milyon İstanbullunun parasıyla.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye hafta sonu müjdesi geldi! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisi hepsini kapsıyor! 7.500 - 8.000 - 9.000 - 10.000 TL ek ödeme...
- Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?
- Altın için kritik seviyeyi açıkladı: "Alım fırsatı doğabilir" Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...
- Meteor yağmuru ne zaman, bugün mü olacak? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenecek?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,7,8 olanlar dikkat! Ağustos ayı aile destek, evde bakım...
- YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? ÖSYM YKS ek yerleştirme tercihleri hangi tarihte başlar?
- ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Puanlar kaç yıl geçerli?
- SSK, BAĞKUR, 4C emeklisine 8.000 TL piyangosu vurdu! Saat 22.30'de duyuruldu! %25 zamlı maaşa ek ödeme cepte! 7.550, 7.687, 8.125 TL...
- Fenerbahçe'den 8+2 milyon Euroluk atak! Fred ve Cengiz'in ardından 6 numara için 2 isimle birden...
- Türk kahvesine ekleyin çatır çatır incelin! 7 günde -7 kiloyu silip atın! Tek kaşıkla metabolizmanız şahlanacak!
- Trabzonspor-Antalyaspor maç sonucu | TS-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
- UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955'den beri..