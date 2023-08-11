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Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

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Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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