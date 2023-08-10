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Pençe-Kilit'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

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Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Pençe-Kilit’te 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Pençe-Kilit operasyonu kapsamında 4 PKK'lı terörist öldürüldü. Operasyonda dünkü saldırının planlayıcısı da etkisiz hale getirildi.

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