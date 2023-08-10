10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek! Şırnak'ta PKK'ya ağır darbe: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek! Şırnak'ta PKK'ya ağır darbe: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
ABONE OL
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek! Şırnak’ta PKK’ya ağır darbe: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Beytüşşebap kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Yusuf Aktan' operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA