Sözde çevreci CHP ile ilgili tüm gerçekler tek tek ortaya kondu! Meclis’te tek tek yüzlerine sayıldı







İSTANBUL'UN DİKEY BAHÇELERİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonraki ilk işlerinden biri, karayolları kenarlarında duvarları süsleyen, aynı zamanda emisyon ve gürültüye karşı da bariyer oluşturan dikey bahçeleri bakım maliyetlerinin yüksekliğini gerekçe göstererek söktürmek oldu. Yeşil duvarlar bir anda griye dönüştü. Bir ara buralara grafitiler yapıldı ancak bu da vatandaşın tepkisine neden oldu.