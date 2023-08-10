Sözde çevreci CHP ile ilgili tüm gerçekler tek tek ortaya kondu! Meclis'te tek tek yüzlerine sayıldı
TBMM Genel Kurulu'nun Akbelen ormanları ile ilgili yaptığı olağanüstü toplantıda, kendini Türkiye'nin en büyük çevrecisi ilan eden CHP ile ilgili tüm gerçekler tek tek ortaya kondu. İstanbul'un tarihi çınarlarından Fethiye'nin dünyaca ünlü "Nostalji Yolu"na kadar CHP'li belediyelerin imza attıkları doğa katliamları bir kez daha hatırlatıldı.
TBMM Genel Kurulu önceki gün CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen ormanları ile ilgili olağanüstü toplantı. CHP, toplantıyı şova dönüştürmek isterken kendi çarpıtma ve yalanları ile yüzleşmek zorunda kaldı.
AK Parti grubu adına konuşan Eskişehir Milletvekili, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı konuşma CHP'lileri kızdırdı. Dönmez, CHP'li belediyelerin doğaya verdikleri zararları tek tek sıralayıp "Bodrum Belediyesi 13 yılda yeşil Bodrum'u beton Bodrum'a çevirirken neredeydiniz?" dedi.
İşte Meclis'te CHP'nin yüzüne karşı tek tek sayılan o çevre katliamları:
YÜZ YILLIK ÇINARLAR KESİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan biri tescilli 150-200 yıllık çınar ağaçlarından 112 tanesini köklerinden kesti.
İSTANBUL'UN DİKEY BAHÇELERİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçildikten sonraki ilk işlerinden biri, karayolları kenarlarında duvarları süsleyen, aynı zamanda emisyon ve gürültüye karşı da bariyer oluşturan dikey bahçeleri bakım maliyetlerinin yüksekliğini gerekçe göstererek söktürmek oldu. Yeşil duvarlar bir anda griye dönüştü. Bir ara buralara grafitiler yapıldı ancak bu da vatandaşın tepkisine neden oldu.
BEYLİKDÜZÜ'NDE AĞAÇ KATLİAMI
Beylikdüzü Belediyesi, ilk balık müzesinin bulunduğu alanda boyları 7-8 metreyi bulan 160 ağacı kesti. Belediyenin ağaç kesip meydan yapma girişimi büyük tepkilere neden oldu.
İZMİR KARABURUN'DA AĞAÇLAR KESİLDİ
İzmir Karaburun ilçesinde CHP'li belediye ekiplerinin yol çalışması kapsamında ağaçları kesmesi vatandaşı ayağa kaldırdı. Vatandaşlar kesimi engellemek için büyük çaba harcarken, CHP'den tek bir tepki gelmedi.
İZMİR'DE KATLİAM BİTMİYOR
İzmir Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediyelerinin ağaç katliamları bitmedi. Bornova'da 50 yıllık ağaçlar kesildi. Sitenin önüne yol açmak için zeytin ağaçları katledildi.
150 YILLIK ZEYTİNLER
Marmaris Belediyesi tarım alanı açmak için 150 yıllık zeytin ağaçlarını gözünü kırpmadan katletti.
NOSTALJİ YOLU TANINMAZ HALE GELDİ
Muğla Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Fethiye Kayaköy'deki "Nostalji Yolu"nda ağaçları yol genişletme gerekçesiyle katletti. Doğa harikası yol tanınmaz hale geldi.
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