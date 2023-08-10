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Bornova'daki ağaç katliamının altından skandal çıktı! CHP'li belediyeden otopark için ağaç katliamı

Akbelen'de çevreci rolüne soyunarak protesto edenlenler CHP'li belediyenin Bornova'daki ağaç katliamına sessiz kalıyor. CHP'li Bornova Belediyesi, vatandaşların akşamları oturup sohbet ettiği parkta yer alan ve aralarında asırlık zeytin ağaçlarının olduğu çok sayıda ağacı tüm itirazlara rağmen bir bir kesti. İddiaya göre kesim işlemi, parkın hemen yanındaki site inşaatı yapan CHP'ye yakın müteahhide otopark alanı açmak için gerçekleştirildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 10.08.2023 07:06 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 07:06
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Bornova’daki ağaç katliamının altından skandal çıktı! CHP’li belediyeden otopark için ağaç katliamı

Akbelen'de çevreci rolüne soyunanların maskesi İzmir'in Bornova ilçesinde düştü. CHP'li Bornova Belediyesi, Evka 3 semtinde Erzene Mahallesi'nde bir site inşaatının hemen yanında, çevre sakinlerinin de uğrak yeri olan park alanındaki 3'ü asırlık zeytin, 7'si meyve ağacı olmak üzere toplam 10 ağacı, vatandaşların tüm itirazlarına rağmen kesti.

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Bornova’daki ağaç katliamının altından skandal çıktı! CHP’li belediyeden otopark için ağaç katliamı

İddiaya göre parkın hemen yanında site inşaatı yapan CHP'ye yakın müteahhide otopark alanı oluşturmak için ağaç katliamı yapıldı. Ayrıca aynı sitede CHP'li bir belediye meclis üyesinin de dairesi olduğu öğrenildi.

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Bornova’daki ağaç katliamının altından skandal çıktı! CHP’li belediyeden otopark için ağaç katliamı

Bornova Belediyesinin ağaç katliamı hem vatandaşların hem de siyasilerin tepkisine neden oldu. Ağaç katliamı Bornova Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Adem Kasacı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video görüntüsüyle ortaya çıktı.

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Bornova’daki ağaç katliamının altından skandal çıktı! CHP’li belediyeden otopark için ağaç katliamı

Videoda Bornova Belediyesi ekiplerinin zeytin ağaçlarını kestiği görüntüler yer aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kasacı paylaşımında: "CHP'li Bornova Belediyesi zeytin ağaçları da dahil olmak üzere çok sayıda ağacı katletti.
Akbelen'de "ağaç sevgisi ve çevrecilik damarı" kabaranlar neden CHP'li Bornova Belediyesi ağaçları katlederken sesleri çıkmıyor?" ifadelerini kullandı.

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Bornova’daki ağaç katliamının altından skandal çıktı! CHP’li belediyeden otopark için ağaç katliamı

AK PARTİLİ İNAN: MUHALEFET İYİ İZLESİN

Bornova'daki katliamı bir tepki de AK Parti İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. Kasacı'nın görüntülerini alıntılayan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Görüntüleri izleyebilmek mümkün değil. Canlı şahit olan hemşehrimizin yaşadığı üzüntüyü çok iyi anlıyorum. Bugün sözde tiyatrolar düzenleyen muhalefet iyi izlesin" ifadelerini kullandı.