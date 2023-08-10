Bornova'daki ağaç katliamının altından skandal çıktı! CHP'li belediyeden otopark için ağaç katliamı

Akbelen'de çevreci rolüne soyunarak protesto edenlenler CHP'li belediyenin Bornova'daki ağaç katliamına sessiz kalıyor. CHP'li Bornova Belediyesi, vatandaşların akşamları oturup sohbet ettiği parkta yer alan ve aralarında asırlık zeytin ağaçlarının olduğu çok sayıda ağacı tüm itirazlara rağmen bir bir kesti. İddiaya göre kesim işlemi, parkın hemen yanındaki site inşaatı yapan CHP'ye yakın müteahhide otopark alanı açmak için gerçekleştirildi.

Sabah Giriş Tarihi: 10.08.2023 07:06 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 07:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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