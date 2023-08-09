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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akbelenli köylülere tehdit: İki elim yakanızda olur

Provokatif bir şekilde gündeme gelen Muğla Akbelen eylemlerinde yer alan köylüleri, partisinin grup toplantısında misafir eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha tehdit dilini kullandı. Genel Kurul'da AK Parti'nin "hayır" oyu vereceğini savunarak köylülere beklenmedik bir çıkış yapan Kılıçdaroğlu, "Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur" dedi.

Giriş Tarihi: 09.08.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 08:38
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akbelenli köylülere tehdit: İki elim yakanızda olur

Muğla'daki Akbelen eylemlerinde yer alan köylüleri, partisinin grup toplantısında ağırlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha tehdit diline sarıldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akbelenli köylülere tehdit: İki elim yakanızda olur

"İKİ ELİM YAKANIZDA..."

Köylülere dönüp AK Parti'yi işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akbelenli köylülere tehdit: İki elim yakanızda olur

Akbelen gündemiyle toplanan TBMM Genel Kurulu öncesi grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi krize ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçındı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akbelenli köylülere tehdit: İki elim yakanızda olur

Akbelen eylemlerinde yer alan köylülere dönerek dikkat çekici sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, toplumun birçok kesimi için dillendirdiği tehdit söylemini bu kez kendilerine yöneltti.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akbelenli köylülere tehdit: İki elim yakanızda olur

Genel Kurul'da AK Parti'nin "hayır" oyu vereceğini savunarak köylülere beklenmedik bir çıkış yapan Kılıçdaroğlu, "Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur" ifadelerini kullandı.