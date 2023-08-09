Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akbelenli köylülere tehdit: İki elim yakanızda olur

Provokatif bir şekilde gündeme gelen Muğla Akbelen eylemlerinde yer alan köylüleri, partisinin grup toplantısında misafir eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha tehdit dilini kullandı. Genel Kurul'da AK Parti'nin "hayır" oyu vereceğini savunarak köylülere beklenmedik bir çıkış yapan Kılıçdaroğlu, "Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur" dedi.