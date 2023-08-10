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Yavuz Selim Köşger kimdir? Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger nereli, hangi görevlerde bulundu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Yavuz Selim Köşger kimdir? Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger nereli, hangi görevlerde bulundu?

"Yavuz Selim Köşger kimdir?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı ve birçok ilin valisi değişti. Peki, Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, detaylar...

Yavuz Selim Köşger hakkında detaylar, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan vali atamalarının ardından araştırılmaya başlandı. 10 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Peki, Yavuz Selim Köşger kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, cevabı...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adana Valiliği'ne, Yavuz Selim Köşger atandı. İşte, hayatı ve kariyeri...

YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

Konya'da 03.01.1964 tarihinde doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1987–1990 yılları arasında Dernek Denetçiliği yaptı. 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yapraklı ve Beydağ kaymakam vekillikleri ardından İngiltere – Oxford'ta yurtdışı stajını yaptı.

Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç'ta kaymakamlık, Artvin'de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevinden sonra Fransa-Paris'te 5 ay süreyle dil eğitimi ve Fransız İdarî Sistemi üzerine incelemeler yaptı. 2004 yılında daire başkanı olarak atandığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünde 2006'da genel müdür yardımcısı, 28.05.2010 tarihinde ise genel müdür olmuştur.

03.05.2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini, 16.02.2015 tarihinden itibaren Bingöl Valiliği görevini ve 13.06.2017 tarihinden itibaren Aydın Valiliği görevini yürütmüştür. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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