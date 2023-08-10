Yavuz Selim Köşger kimdir? Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger nereli, hangi görevlerde bulundu?

03.05.2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini, 16.02.2015 tarihinden itibaren Bingöl Valiliği görevini ve 13.06.2017 tarihinden itibaren Aydın Valiliği görevini yürütmüştür. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger, evli ve 4 çocuk babasıdır.