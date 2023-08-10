Aziz Yıldırım kimdir, nereli? Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım hangi görevlerde bulundu?
"Aziz Yıldırım kimdir?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı ve birçok ilin valisi değişti. Peki, Aziz Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, haberin ayrıntıları...
Aziz Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan vali atamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Afyon, Muş ve Tekirdağ gibi farklı illerde valilik görevlerini üstlenen Yıldırım'ın, Trabzon'a yeni vali olarak atanmasıyla birlikte, Aziz Yıldırım kimdir, kaç yaşında nereli? sorusu gündeme taşındı. İşte, detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi.
Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi.
AZİZ YILDIRIM KİMDİR?
Aslen Trabzon ili Şalpazarı ilçesinden olan Vali Aziz Yıldırım, Düzce nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte, Eskişehir-Sivrihisar'da dünyaya gelmiştir.
1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1986 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Programına katılmış ve 1988 yılında Kamu Yönetimi Uzmanı olarak mezun olmuştur. İngilizce bilen Vali Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.
HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
Kaymakamlık mesleğine Afyon Kaymakam Adayı olarak başlayan Vali Aziz Yıldırım, daha sonra sırasıyla;
• Adana-Saimbeyli Kaymakamlığı,
• Yozgat-Saraykent Kaymakamlığı,
• Elazığ- Kovancılar Kaymakamlığı,
• Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü,
• Aksaray Vali Yardımcılığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,
• İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,
• Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,
• İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı,
• Afyonkarahisar Valiliği,
• Muş Valiliği,
• Tekirdağ Valiliği.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aziz Yıldırım kimdir, nereli? Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım hangi görevlerde bulundu?
- ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI! YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? sonuc.osym.gov.tr
- 2024 Ocak zammı için ilk rakam belirdi! %25'e ek %5 ek ARTIŞ! 7.500 TL, 8.000 TL, 9.000 TL maaş alan SSK, Bağkur'lular alanlar en az...
- DGS açıklandı mı? DGS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? ÖSYM sınav sonuç sorgulama ekranı
- Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri belli oldu! Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! İşte o iller..
- NOTAM ilan edildi ne demek, ne anlama geliyor? NOTAM nedir, ilan edilince ne olur?
- 2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İlk maç hangi gün, bu hafta başlıyor mu? İlk hafta fikstürü...
- Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak!
- Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! Hepsi il olmaya aday! Türkiye'nin 82. ili belli oldu mu?
- SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! Oranlar açığa çıktı, %5'lik ek artışla! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!
- Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! EYT'siz 39'dan fazla mesleğe piyango vurdu! SGK girişi 2000 sonrasına...
- Türk mutfağının vazgeçilmezi meğer altın değerindeymiş! Hafızanızı zımba gibi yapacak! Bir çay kaşığı tüketmek yeterli!