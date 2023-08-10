Aziz Yıldırım kimdir, nereli? Yeni Trabzon Valisi Aziz Yıldırım hangi görevlerde bulundu?

Aziz Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan vali atamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Afyon, Muş ve Tekirdağ gibi farklı illerde valilik görevlerini üstlenen Yıldırım'ın, Trabzon'a yeni vali olarak atanmasıyla birlikte, Aziz Yıldırım kimdir, kaç yaşında nereli? sorusu gündeme taşındı. İşte, detaylar...