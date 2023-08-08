Akbelen’de yaşananların perde arkası! CHP’nin ’kirli algı’ operasyonu A Haber’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Kabine Toplantısı sonrası, Başkan Erdoğan, Akbelen üzerinden oynanan algı oyunlarına da değindi.

Konuşmasında bu konuya dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemizin önünde açılan tarihi fırsat penceresini sonuna kadar açmakta kararlıyız. Hükümet olarak kutlu yürüyüşe hizmet edecek enerji ve inanca sahibiz. Devlet olarak altyapı ve potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize ve kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir." dedi.

"SON 21 YILDA REKORA İMZA ATILDI"

Türkiye'de son yıllarda dikilen ağaç sayısına dikkat çeken Başkan Erdoğan, Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenmek üzere olduğu için yeni kaynaklar bulması gerekir. Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Hedefimiz bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Ülkemizde yürütülen kampanyaları 'ağaç sevgisi' veya 'çevre hassasiyetiyle' izah edilemeyecek bir gerçektir. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklar" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır mağlubiyeti unutturmak için gündemi değiştirmeye çalışan CHP'nin 'Akbelen üzerinde oynadığı 'algı' oyunlarına değindi.