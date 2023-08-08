Akbelen'de yaşananların perde arkası! CHP'nin 'kirli algı' operasyonu A Haber'de
Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri'nin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP tarafından provokasyon malzemesi yapılmıştı. Başkan Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından, ‘Akbelen’ üzerinden topluma yönelik ‘algı’ operasyonu gerçekleştiren CHP ve yandaşlarına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz.” İfadelerini kullanmıştı. Akbelen’de yaşananların perde arkasını Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber’de yorumladı.
Toplumsal algıyı manipüle etmek için fırsat kollayan Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşları bu kez 'Akbelen' üzerinden devreye girmişti.
Muğla Milas'ta 1980'lerden bu yana yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilme kararı sonrası sözde çevreci argümanlarla eyleme başlayan CHP yandaşlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
Yaşadığı seçim hezimetini ve partisindeki 'değişim' kavgasını perdelemek için bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu yanına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerini de aldı.
BAY KEMAL AKBELEN'DE PROVOKASYONU KÖRÜKLEDİ
Termik santrali protesto eden CHP yandaşlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu, "Sizi ve verdiğini mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkan tanımak için. Benim Ankara'da konuşmamın bir önemi yok, sizin burada konuşmanız önemli, sizin derdinizi anlatmanız önemli. Çünkü derdi yaşayan sizlersiniz, sorunu yaşayan sizsiniz, mağdur olan sizsiniz" iddiasında bulundu.
Sözde çevrecilik nutukları atan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır bu ağaç... Bu ağacın ömrü bizden çok daha fazladır. Ama bu ülkede ormanda ne olduğunu, ormanda yaşamanın ne olduğunu, ekosistemi, bütün bunların hepsini bilen birisiyim. Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Kabine Toplantısı sonrası, Başkan Erdoğan, Akbelen üzerinden oynanan algı oyunlarına da değindi.
Konuşmasında bu konuya dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemizin önünde açılan tarihi fırsat penceresini sonuna kadar açmakta kararlıyız. Hükümet olarak kutlu yürüyüşe hizmet edecek enerji ve inanca sahibiz. Devlet olarak altyapı ve potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize ve kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir." dedi.
"SON 21 YILDA REKORA İMZA ATILDI"
Türkiye'de son yıllarda dikilen ağaç sayısına dikkat çeken Başkan Erdoğan, Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenmek üzere olduğu için yeni kaynaklar bulması gerekir. Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Hedefimiz bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Ülkemizde yürütülen kampanyaları 'ağaç sevgisi' veya 'çevre hassasiyetiyle' izah edilemeyecek bir gerçektir. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklar" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır mağlubiyeti unutturmak için gündemi değiştirmeye çalışan CHP'nin 'Akbelen üzerinde oynadığı 'algı' oyunlarına değindi.
"CHP AÇISINDAN TAM BİR FİYASKO"
Selvi, "CHP seçim yenilgisini örtmek ve siyasetteki gündemi değiştirmek için 'Akbelen' üzerinden harekete geçildi. Bu CHP açısından tam bir fiyaskoydu.
"BU AĞAÇ DEĞİL TÜRKİYE MESELESİ"
Bu bir ağaç olayı değil, bu bir Türkiye meselesidir. Ne zaman Türkiye toparlansa, uçuşa geçiyor CHP tarafından bir olay çıkıyor. Daha sonra Türkiye kaos ve kargaşa ortamına giriyor ve ekonomik kriz, siyasi kriz ve darbe süreçleri beraberinde geliyor. Türkiye tarihi hep bunlarla doludur.
Türkiye ne zaman, enflasyonu tek haneye düşürdüğü, enflasyon üzerinde büyüme rakamına ulaşsa, cari açığı kapatsa, milli geliri artırsa bu türlü oyunlar oynanıyor." ifadelerini kullandı.
"BUNLAR BİR TESADÜF DEĞİL..."
Türkiye'de ekonomik göstergeler yerine oturdu ve müthiş bir ekonomiye girmişken, Gezi olayları başlatıldı. O zaman bu olayların öncülerinden Mehmet Ali Alabora bile, 'Bu bir kalkışma olayı, bu ağaç olayı değil' demişti. Bunlar başladıktan sonra, bu olayları; hendek savaşları, darbe girişimleri gibi olaylar takip etti. Bunlar bir tesadüf değil… Türkiye'nin kalkınma mücadelesinde karşılaştığı olaylar.
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