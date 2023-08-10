İstanbul... Ankara... İzmir... İşte 3 büyükşehrin çözülmeyen sorunları

İBB, 4 yılda hangi adımları attı, hangi sorunlar çözüm bekliyor? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin metro projesi ne zaman bitecek? İzmir Büyükşehir Belediyesi kötü koku sorununu neden çözemedi? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte 3 büyükşehirin belediyeden kaynaklanan sorunları...

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