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İstanbul... Ankara... İzmir... İşte 3 büyükşehrin çözülmeyen sorunları

A Haber
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Giriş: 10.08.2023 11:59
İBB, 4 yılda hangi adımları attı, hangi sorunlar çözüm bekliyor? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin metro projesi ne zaman bitecek? İzmir Büyükşehir Belediyesi kötü koku sorununu neden çözemedi? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte 3 büyükşehirin belediyeden kaynaklanan sorunları...
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İşte 3 büyükşehrin çözülmeyen sorunları
İşte 3 büyükşehrin çözülmeyen sorunları
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