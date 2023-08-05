CHP'deki "koltukla savaşında" sıra geldi Kaftancıoğlu'na! İstanbul için "abiler" çözümü masada
CHP Genel Başkanlık koltuğu "Kemalciler ile Ekremciler" arasındaki kavgadan galip geleni bekliyor. Gerek parti gerek ilçe gerekse de mahalle çalışmalarında verilen amansız mücadele yeni bir alana daha sıçradı. İstanbul İl Başkanlığı için de gözlerini karartan taraflar arasındaki çekişmede Kılıçdaroğlu'nun ekibi açık ara öne geçti. Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar ve Mehmet Ali Yüksel gibi isimler CHP İstanbul İl Başkanlığı için ön plana çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kaftancıoğlu'nun koltuğuna oturacak isim için 'Abiler' formülüne dikkat çekti. Öte yandan bu gelişme "Rotayı İstanbul'a kıran İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu vesayeti" yorumlarını da beraberinde getirdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
Türkiye yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor. Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı.
KK'YI YUTAMADI ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI
CHP'li İBB Başkanı "İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. CHP kulislerine bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu kurultayda deviremeyeceğini anlayınca seçim sonrası için pozisyon aldığı, hesabını buna göre yaptığı konuşulmaya başlandı.
'ÖZEL' ZAMANLAMA
Tam da bu noktada Özgür Özel'e dikkat çekmekte fayda var... Özel "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek adaylığını ilan etti, İmamoğlu'na da İstanbul üzerinden gelecek rotası çizdi. Bu durum "Zoom cuntasının planı bu mu?" sorusunu akıllara getirdi.
KARAYALÇIN 'ABİ' FORMÜLÜNE GÖZ KIRPTI: GEÇİCİ GENEL BAŞKAN OLURUM
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na 'aday olma' telkininde bulunan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'de tarafların 'evet' demesi durumunda geçici genel başkan olabileceğini söyledi.
Karayalçın'ın bu sözleri CHP'deki 'abi' ve 'emanetçi' formüllerini de açık etti.
CHP'DE 'ABİ' SENDROMU
Tüm bu yaşananların gölgesinde Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, konuyu bugünkü köşesine "CHP'de 'abi' ve 'sağcılaşma' sendromu" başlığıyla taşıdı.
Övür, CHP Genel Başkanlığı için kopan fırtınanın İstanbul'daki il başkanlığı koltuğu için de koptuğunu dile getirdi.
İstanbul'da biten mahalle seçimleri sonrası Battal İlgezdi, Bülent Kerimoğlu ve Ali Kılıç'ın öncülük ettiği Kılıçdaroğlu ekibinin açık ara önde olduğunu belirten Övür, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar ve Mehmet Ali Yüksel gibi isimlerin CHP İstanbul İl Başkanlığı için telaffuz edildiğini söyledi.
İşte Mahmut Övür'ün yazısından satır başları;
İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA DA "ABİLER" GÖZ DİKTİ
Siyasi aktör ve "Abi" problemi sadece CHP liderliği düzeyinde değil, il örgütleri hatta belediye başkanlıklarında da yaşanıyor. Çok sayıda büyükşehir belediye başkanının sağ kökenli olduğu biliniyor. Ama en vahimi, İstanbul il düzeyinde yaşanan "Abi" formülü. Şu sıralarda İstanbul'daki mahalle seçimleri bitti. Battal İlgezdi, Bülent Kerimoğlu ve Ali Kılıç'ın öncülük ettiği Kılıçdaroğlu ekibinin açık ara önde olduğu biliniyor. Bu saatten sonra İmamoğlu çark eder mi bilemem; ama genel başkanlık yarışından vazgeçme ihtimali bu sonuca bağlanıyor.
Sırasıyla önce ilçe kongreleri, sonra da İstanbul İl Kongresi yapılacak.
Peki İstanbul İl Başkanı kim olacak?
Bugünlerde cevabı en çok merak edilen soru bu... Kulislerde 4 isimden söz ediliyor: Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar ve Mehmet Ali Yüksel.
Dikkatinizi çekmiştir, Tekin eski il başkanlığı, CHP genel sekreterliği ve genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Şimşek de hem eski il başkanı hem de eski milletvekili. Ama hâlâ il başkanlığı "makamı" peşindeler. Yani burada da "Abi" formülü devrede. Sarıyar adını ise daha çok ABD gezisiyle duyduk. Parti kamuoyu ne kadar tanıyor belli değil.
Parti gençlik kolları geleneğinden gelen tek isim ise Mehmet Ali Yüksel. Eski Kâğıthane CHP İlçe Başkanı Yüksel, en son Kılıçdaroğlu'nun siyasi başdanışmanı olmuştu. Şimdi il başkanlığı için yarışıyor.
Acaba CHP tabanı burada da "Abi" formülünü mü tercih edecek yoksa parti geleneğini mi?
İMAMOĞLU'NA KILIÇDAROĞLU VESAYETİ
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı için konuşulan 'abiler' formülü ve Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar, Mehmet Ali Yüksel gibi isimlerin ön plana çıkması "Rotayı İstanbul'a kıran İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu vesayeti" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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