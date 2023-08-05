CHP'deki "koltukla savaşında" sıra geldi Kaftancıoğlu'na! İstanbul için "abiler" çözümü masada

Peki İstanbul İl Başkanı kim olacak?

Bugünlerde cevabı en çok merak edilen soru bu... Kulislerde 4 isimden söz ediliyor: Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar ve Mehmet Ali Yüksel.



Dikkatinizi çekmiştir, Tekin eski il başkanlığı, CHP genel sekreterliği ve genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Şimşek de hem eski il başkanı hem de eski milletvekili. Ama hâlâ il başkanlığı "makamı" peşindeler. Yani burada da "Abi" formülü devrede. Sarıyar adını ise daha çok ABD gezisiyle duyduk. Parti kamuoyu ne kadar tanıyor belli değil.



Parti gençlik kolları geleneğinden gelen tek isim ise Mehmet Ali Yüksel. Eski Kâğıthane CHP İlçe Başkanı Yüksel, en son Kılıçdaroğlu'nun siyasi başdanışmanı olmuştu. Şimdi il başkanlığı için yarışıyor.



Acaba CHP tabanı burada da "Abi" formülünü mü tercih edecek yoksa parti geleneğini mi?





İMAMOĞLU'NA KILIÇDAROĞLU VESAYETİ

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı için konuşulan 'abiler' formülü ve Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Selçuk Sarıyar, Mehmet Ali Yüksel gibi isimlerin ön plana çıkması "Rotayı İstanbul'a kıran İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu vesayeti" yorumlarını da beraberinde getirdi.