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Emine Erdoğan Çorum'da atık malzeme toplanmasına öncülük eden imamı tebrik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2023
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Emine Erdoğan Çorum’da atık malzeme toplanmasına öncülük eden imamı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çorum'un Üyük Köyü'nde bir yılda 3 tona yakın atık malzeme toplanmasına öncülük eden köyün imamı Mustafa Yıldırım'ı tebrik etti.

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