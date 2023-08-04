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CHP’de “Atatürk” sessizliği! Atatürkçüler CHP’den neden tasfiye edildi?

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Giriş: 04.08.2023 15:42
Disney'in Atatürk dizisi kararına tepkiler çığ büyürken, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandala sessiz kalması dikkat çekti. Ana muhalefet liderinin tutumu CHP'deki Atatürk tartışmalarını akıllara getirdi.
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