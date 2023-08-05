05 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı son dakika? Kılıçdaroğlu'nun konvoyu kaza mı yaptı, nerede?

Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı son dakika? Kılıçdaroğlu'nun konvoyu kaza mı yaptı, nerede?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2023 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı son dakika? Kılıçdaroğlu’nun konvoyu kaza mı yaptı, nerede?

"Kılıçdaroğlu kaza mı geçirdi, nerede?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede kaza yaptığını ve sağlık durumunun nasıl olduğunu merak konusu oldu. İşte, detaylar...

"Kemral Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı, son durum ne?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Son dakika haberinin ardından kazaya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. İşte, Kılıçdaroğlu konvoyu kaza son durum!

KEMAL KILIÇDAROĞLU KAZA MI YAPTI, SON DURUM NE?

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2'si gazeteci olmak üzere 4 kişi yaralandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'daki konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, biri basın mensubu 2 kişi yaralandı.

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 1'i basın mensubu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA