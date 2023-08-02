İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan CHP'ye yerel seçim resti: Parti tabanı bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar
14-28 Mayıs’taki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası CHP ile İYİ Parti ittifakı sona erdi. 31 Mart 2024’teki yerel seçimlere ise İYİ Parti tek katılma konusunda kararlı. Bunu destekleyen demeçler peş peşe gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın “seçime ayrı girelim” söylemlerine İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu’da katıldı. Bir programda konuşan Kavuncu, "Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" cümlesini kurdu.
Türkiye'nin 100 yılına damga vuran 14-28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir yenilgi alan koalisyon safı paramparça olmuş durumda.
İYİ Parti Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ayrılık" söylemleri sonrası ittifakta ipler iyice koptu.
31 Mayıs 2024'teki yerel seçimlere ittifak bölünmüş bir şekilde girecek.
AKŞENER BAY BAY KEMAL'İ BOMBALADI
Akşener son genel seçim ardından CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı sert bir dille ifade edip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" açıklamasını yapmıştı.
PARTİ TABANI YEREL SEÇİMLERE MÜSTAKİL GİRME NİYETİNDE
Akşener'in kurmayları da her defasında seçimin CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini söyledi.
Parti tabanı yerel seçimlere "müstakil" girilmesi gerektiğini ifade etti.
İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu kendisini yollara vurup il il gezerek nabız yokladı.
İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM! ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR
Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi.
İP'Lİ USTA'DAN "İYİ PARTİ SEÇİME AYRI GİRMELİ" ÇIKIŞI
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.
Usta CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" mesajı vererek, "2019'daki yerel seçimlerde ittifak teklifi İYİ Parti'nin teklifidir... Eğer ortada bir başarı oluştuysa bu başarının mimarı İYİ Parti ve Meral Akşener. Muhalefette 'Biz artık seçim kazanabiliriz' morali oluştuysa bu 2019 seçimlerindeki o başarıdandır" cümlesini sarf etti.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan yeni bir açıklama yaptı.
CHP VE İYİ PARTİ BİRLİKTELİĞİ SONA ERDİ!
Katıldığı bir canlı yayın programında "CHP - İYİ Parti yakınlığı bitti mi?" sorusuna yanıt veren Kavuncu, CHP ile yürütülen ittifakın sonlandığını ifade etti.
Buğra Kavuncu, "Bunun kararını verecek olanlar partimizin üst yönetim organlarıdır. Zaten bir seçim ittifakıydı. 2023 14-28 Mayıs için yapılmış bir ittifaktı ve o seçimler bitti. Dolayısıyla ittifak da sonlandı" şeklinde konuştu.
Kavuncu, İYİ Parti tabanındaki 'müstakil seçim' talebini de gündeme getirdi.
"BEDELİ NE OLURSA OLSUN HÜR VE BAĞIMSIZ YÜRÜYELİM"
Parti tabanının "Bedeli ne olursa olsun bağımsız yol yürüyelim" talebini anımsatan Kavuncu, "Ben 34 ilde yapmış olduğun 5'er saatlik ziyaretlerde teşkilatlardan aldığım bir intibayı söyleyeyim; Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" açıklamasını yaptı.
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