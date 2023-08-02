İYİ Partili Buğra Kavuncu’dan CHP’ye yerel seçim resti: Parti tabanı bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar

İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM! ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR

Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi.

İP'Lİ USTA'DAN "İYİ PARTİ SEÇİME AYRI GİRMELİ" ÇIKIŞI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.