CHP'de 4 saatlik MYK! Kemal Kılıçdaroğlu kıyıma devam ediyor! 3 isme daha çizik
CHP'de MYK toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren MYK'da 3 ilçe başkanının daha bileti kesildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan görevden almalara itirazların da Parti Meclisi'nde gündeme geleceği öğrenilirken, aynı toplantıda Kurultay tarihinin netleşebileceği belirtildi.
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren MYK toplantısında 3 ilçe başkanları görevden alındı.
Önceden görevden alınan örgütlerin itirazlarının da parti meclisi gündemine geleceği belirtiliyor. Hatta o parti meclisinde kurultay takviminin netleşeceği vurgulanıyor.
Belediye başkanları toplantısı ve 12 saat süren parti meclisinin ardından 1 haftadır toplanmayan merkez yönetim kurulu, gecikmeli olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.
3 İLÇE BAŞKANININ BİLETİ KESİLDİ
MYK toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çevrimiçi toplantıya katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da vardı. Bazı MYK üyelerinin üstü kapalı olarak değişim tartışmalarına değindiği, Kılıçdaroğlu'nun ise sessiz kaldığı belirtiliyor.
MYK'da yine görevden alma kararları verildi. Sivas merkez ve Divriği ile Adana Seyhan ilçe başkanları delege seçimlerinde mahallelere sandık koymadıkları gerekçesiyle görevden alındı. Daha önce görevden alınan örgütlerin itirazının da bir sonraki parti meclisi toplantısında gündeme geleceği belirtiliyor. Toplantıda kurultay tarihinin de belirleneceği vurgulanıyor.
38. OLAĞAN KURULTAY NE ZAMAN?
Değişim isteyenlerin delege seçimlerinde istediklerini alamadıkları, kurultay yapılmasıyla yeniden parti meclisine giremeyecekleri savunuluyor. Bu nedenle genel merkezde, parti meclisindeki muhalif isimlerin yerel Seçim öncesi kurultay yapılmasını istemeyecekleri görüşü hakim. "Genel merkez hadi kurultay yapalım diyecek, parti meclisi direnecek. Tabloyu biliyorlar. Genel başkanı kamuoyu baskısı altında bırakarak bıraktırmaya çalışıyorlar" deniliyor. Olağanüstü kurultay için ise imzanın toplanamayacağı düşünülüyor. Ayrıca, değişim çağrısı yapan Özgür Özel'in kendi seçim bölgesi Manisa'daki delege seçimlerinde istediğini alamadığı vurgulanıyor.
CHP'DEN AKBELEN İÇİN MECLİS'TE ADIM
Öte yandan CHP, Akbelen'deki maden genişletme tartışmalarıyla ilgili Meclis özelinde harekete geçti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel kurulu çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FINDIK TABAN FİYATLARI 2023 | açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?
- AÖL 2023 kayıt tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak? MEB Açık Lise (AÖL) kayıt tarihleri belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 üniversite tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- 82. il olmaya aday iller tek tek açıklandı! Listeye yenileri eklendi! 922 ilçe arasında 1. oldu! İşte o güncel en kalabalık ilçeler...
- Galatasaray transferde hız kesmiyor! Wilfred Ndidi için düğmeye basıldı! Leicester City'nin Nijeryalı orta sahası...
- Poşet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marketlerde poşet fiyatları arttı mı, kaç para oldu?
- 2. torba yasada detaylar listelendi! Meclis tarihi netleşti! SGK emeklilik, staj, çıraklık sigortası, Bağkur tescil affı, taşerona kadro...
- EGM atama kararları isim listesi! İstanbul, Ankara, İzmir yeni Emniyet Genel Müdürleri kim oldu? 2 Ağustos görev yeri değişen 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü yeni görev yerleri...
- Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? 850-1250 TL Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ayın kaçında yatar?
- Emekliye %47 oranla yeni zam tablosu oluştu! Anket sonuçlandı, SGK-SSK, Bağkur'a en düşük 10.289 TL maaş İntibak payı, seyyanen artış, enflasyon farkı...
- 2000 sonrası sigortalı kadın - erkek yaş tablosu şekillendi! 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlar için 10, 15 yılda emeklilik! 49-51-53 yaşındakiler...
- Halk arasında "ademelması" adı verilen ve boynun ön bölgesinde bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?