CHP’de 4 saatlik MYK! Kemal Kılıçdaroğlu kıyıma devam ediyor! 3 isme daha çizik

3 İLÇE BAŞKANININ BİLETİ KESİLDİ

MYK toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çevrimiçi toplantıya katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da vardı. Bazı MYK üyelerinin üstü kapalı olarak değişim tartışmalarına değindiği, Kılıçdaroğlu'nun ise sessiz kaldığı belirtiliyor.

MYK'da yine görevden alma kararları verildi. Sivas merkez ve Divriği ile Adana Seyhan ilçe başkanları delege seçimlerinde mahallelere sandık koymadıkları gerekçesiyle görevden alındı. Daha önce görevden alınan örgütlerin itirazının da bir sonraki parti meclisi toplantısında gündeme geleceği belirtiliyor. Toplantıda kurultay tarihinin de belirleneceği vurgulanıyor.