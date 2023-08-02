CHP'de "baba-oğul" kavgası! Kanlı-bıçaklı savaş! Tarafların planı belli oldu

KILIÇDAROĞLU'NUN KURULTAY PLANI: İSTANBUL'U KAZANIRSA KASIMDA TOPLAR

Bilindiği üzere 'değişim' kaosuyla boğuşan CHP bir yandan da kurultay sürecine hazırlanıyor. Kurultay tarihi il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak. İlçe kongreleri, 5 Ağustos-10 Eylül döneminde tamamlandıktan sonra bu kongrelerde seçilen delegelerle, 16 Eylül-15 Ekim arasında il kongreleri gerçekleştirecek.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul kongresini kazanırsa büyük kurultayı kasım ayında toplayacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.







Tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu'ndan çarğıcı bir hamle daha geldi. İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti.

"KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRME" BULUŞMASI

Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.



"DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI: "ADAY OLMA EKREM"

O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.

'KEMAL'CİLER: İMAMOĞLU 10 AĞUSTOS'TA MANİFESTO AÇIKLAYACAK

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Ekrem İmamoğlu'nun 10 Ağustos'ta manifesto duyuracağı bilgisini paylaştı. CHP'li Barış Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor" dedi.



Bu duruma Ekremci kanattan yanıt gecikmedi...



'EKREM'CİLER: MANİFESTO 10 AĞUSTOS'TAN ÖNCE AÇIKLANACAK

İmamoğlu'na yakın yayınlarıyla ön plana çıkan yandaş Sözcü'de Aytunç Erkin, "İmamoğlu, 10 Ağustos'tan önce konuşmak istiyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.