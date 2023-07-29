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İYİ Parti yerel seçimlerde CHP'ye kapıyı kapattı: Tabanımız ittifak istemiyor

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Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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İYİ Parti yerel seçimlerde CHP’ye kapıyı kapattı: Tabanımız ittifak istemiyor

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve 14 Mayıs'taki seçimlerde aldığı milletvekili sayısı ile hayal kırıklığı yaşayan İYİ Parti'de 2024'e ilişkin yeni açıklamalarda gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu yaptığı açıklamada tabanlarının ittifak istemediğini ifade ederken "Nihai karar elbette partimizin ilgili organlarınındır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu 13. kez kaybetmesine rağmen istifaya yanaşmazken, MYK ve danışmanlarının da istifalarını alarak parti içinde kendi adına bir değişim gerçekleştirdi.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM 15 VEKİL"

Diğer yandan ittifak ortaklarından İYİ Parti ise 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde yüzde 10 bile oy alamazken Meral Akşener "CHP'den seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" şeklinde konuştu.

"SAVAŞMALIYDIK"

Bu sözlerinin ardından "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" diyen Akşener bir noktada yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

CHP'DEN İYİ PARTİ VE HDP'YE REST

Bu gelişmeler sonrası 2024 seçimlerinde ittifakın devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, CHP'li Gürsel Tekin dün akşam yaptığı açıklamada "HDP ve İYİ Parti olmadan da kazanırız." diyerek adeta İYİ Parti'ye ve HDP'ye rest çekti.

Tekin'in açıklaması sonrasında bugün ise İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan bir açıklama geldi.

TABANIMIZ İTTİFAK İSTEMİYOR

CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı sorulan Kavuncu, parti tabanı ve teşkilatların bunu istemediğini ifade ederek şunları söyledi:

"O konuyla ilgili genel merkezimizin almış olduğu bir karar, herhangi bir görüşme henüz neticelenmedi, yapılmadı. İlerleyen süreçte en kısa sürede bu konuyla alakalı da genel merkezimiz bir karar alacaktır. Bir işbirliği olur mu, olmaz mı onu bilemem. Ama dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek.

Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi burada sizlerle net olarak paylaşabilirim ama nihai karar elbette partimizin ilgili organlarınındır. Bizim vazifemiz teşkilat başkanlığı olarak tabanla siz kıymetli teşkilat mensuplarından duyduğumuzu genel merkezimize, genel başkanımıza aktarmak, iletmektir."

"CHP'YE KOLAYLIKLAR DİLİYORUZ"

CHP'de yaşanan değişim sancısına da değinen Buğra Kavuncu, "Her partinin içerisinde kendi iç mücadelesi olur. Bir başka partinin geçirdiği süreçle ilgili bizim bir yorum yapmamız, herhangi bir beyanda bulunmamız çok doğru olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kolaylıklar diliyoruz" dedi.

CHP’li Gürsel Tekin’den HDP ve İYİ Parti’ye rest

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