01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ’cü yakalandı

MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ’cü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
ABONE OL
MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ’cü yakalandı

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ’cünün yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA