FETÖ'nün "Yehova Şahitler" isimli örgüte büyük operasyon! Kritik isim orada yakalandı

Bu sebeple, her hafta düzenli olarak toplantılar yapan Yehova şahitleri, üyelerine bu toplantılarda taraftar kazanmak için diğer insanlarla nasıl bir iletişim kurmaları gerektiği hakkında bilgiler veriyor. Bu dersler esnasında ve derslerde öğrendiklerini yeni tarikat adaylarına anlatmak için yapılan görüşmeler esnasında vaizler veya vaiz grupları İncil yerine başta Kitab-ı Mukaddes olmak üzere kendi inançlarını anlatan kitap ve broşürler kullanıyor. İki yapının faaliyet göstermek için kullandığı yöntemler arasında da büyük benzerlikler bulunuyor. Örneğin Yehova Şahitleri de FETÖ gibi basın ve yayına büyük önem veriyor.

Kuruldukları tarihten kısa süre sonra bir dergi çıkarmaya başlamaları da bunu gösteriyor. Yehova Şahitleri, propaganda çalışmaları ile paralel olarak her yıl dünyanın en büyük şehirlerinde tüm dünyadan gelen bazı delegelerinin katılımıyla eğitim ve değerlendirme toplantıları yapıyor. Yehova Şahitleri ile FETÖ'nün bir diğer benzerliği de yaptıkları faaliyetlere verdikleri isimler.

Yehova Şahitleri kendi mensuplarına ''hizmetçi'' veya ''hizmet eri'', faaliyetlerine de '' hizmet'' derken, FETÖ'de üyelerinin faaliyetine hizmet, üyelerine de hizmet eri dediği biliniyor. FETÖ'nün finansa yapılanmasında faaliyet yürüten önemli ismin Yehova Şahitleri'ne üye olmasının ortaya çıkmasının ardından güvenlik güçleri şüphelinin bağlantılarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.