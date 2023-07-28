Sadece Kılıçdaroğlu’nun istifası yeter mi? CHP FETÖ’ye teslim olurken neredeydiniz?



Ne tek adamlığı kaldı, ne FETÖ'cülüğü, ne PKK-HDP savunuculuğu, ne mezhepçiliği ne de yalancılığı.

Bu konuda fondaş medya, bütün süreçlerin günahkârı A Takımı ve hâlâ cesaret gösterip ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kervanına eski tüfek CHP'liler de katıldı. En başta da eski CHP Politbürosu'nun değişmeyen ismi Önder Sav ve eski Meclis Grup Başkanvekili Kemal Anadol...