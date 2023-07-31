200 bin dolarlık rüşvet belgesi delil sayılmadı! FETÖ borsasında mahkemeden şok karar

AKALIN FETÖ ŞÜPHELİSİ İŞ İNSANININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Akalın'ın, iş insanının avukatı Mehmet İplikçioğlu'na ilk olarak 1 Mart tarihinde Whatsapp üzerinden, "Mehmet ağabeyciğim iyi geceler. Yarın müsaitliğiniz olur mu 11 gibi?" şeklinde mesaj attı. İplikçioğlu da "Yarın 11.30 daha rahat olur" diyerek ofisine davet etti. Avukat İplikçioğlu'nun ofisine giden Kazım Yiğit Akalın, burada "Abi senin Ş.Ç. diye bir müvekkilin var m?" diye sordu. İplikçioğlu'nun bu soruya "evet" cevabı vermesi üzerine Akalın, "Abi bana ulaştılar ve Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nu tanıyor musun, onun Ş.Ç. diye bir müvekkili var. Kendisinin bir dosyası var. Yardımcı olabileceklerini söylüyorlar ama bunun bir bedeli olacak diyorlar" dedi.