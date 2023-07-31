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Haberler Galeri 200 bin dolarlık rüşvet belgesi delil sayılmadı! FETÖ borsasında mahkemeden şok karar

200 bin dolarlık rüşvet belgesi delil sayılmadı! FETÖ borsasında mahkemeden şok karar

FETÖ borsası ile mücadele ettiklerini iddia eden Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın 4'ü polis 2'si avukat olmak üzere 7 kişilik şebeke ile FETÖ borsası organizatörü olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Akalın hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezası Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 13. Ceza Dairesi, dosyada bulunan delillerin hukuka aykırı olarak ele geçirildiğini belirterek tüm sanıkların beraatı yönünde karar verdi.

Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:00
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200 bin dolarlık rüşvet belgesi delil sayılmadı! FETÖ borsasında mahkemeden şok karar

İstanbul ünlü bir nakliye şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı G.Ç. savcılığa gelerek babası Ş.Ç.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü polislerince FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmak istediğini, kendi avukatları olan Mehmet Asım İplikçioğlu'nun önce dosya hakkında gizlilik kararı nedeniyle bilgi alamadığını, daha sonra ise "polislerle irtibatlı bir şahıs bana ulaştı. Dosya içeriği ile ilgili bilgiler verdi" dediğini söyledi. G.Ç., devamında avukatın kendisine bu aracı sayesinde polislerin babası Ş.Ç. lehine fezleke düzenleyeceklerini, ifade verdikten sonra serbest bırakabileceklerini ancak bunun karşılığında 150 bin dolar para istediklerini söyledi.

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200 bin dolarlık rüşvet belgesi delil sayılmadı! FETÖ borsasında mahkemeden şok karar

ORGANİZATÖR KAZIM YİĞİT AKALIN ÇIKMIŞTI
İş insanı G.Ç. babası için yapılan söz konusu teklif üzerine harekete geçerek savcılığa ihbarda bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada polislerle iş insanı G.Ç. lehine fezleke hazırlanmasını organizatörün, Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın olduğu belirlendi.

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200 bin dolarlık rüşvet belgesi delil sayılmadı! FETÖ borsasında mahkemeden şok karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında iddianame hazırlandı. İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Mağdur', Ş.Ç isimli iş insanı "Suçtan zarar gören", oğlu iş insanı G.Ç. ise "Müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamenin deliller kısmında ise müşteki G.Ç.'nin şikayet dilekçeleri, G.Ç. ile avukat Mehmet İplikçioğlu arasında yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları ve çözümü ve İplikçioğlu'nun ifadesi yer aldı.

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200 bin dolarlık rüşvet belgesi delil sayılmadı! FETÖ borsasında mahkemeden şok karar

İplikçioğlu'nun ayrıca avukat Kazım Yiğit Akalın'la arasında yapılan Facetime ve Whatsapp görüşme ekran görüntüleri, aralarında yapılan telefon görüşmelerine ait ses kayıtları, Akalın'a ait HTS kayıtları ve el konulan dijitallerin imaj alma ve inceleme tutanakları yer aldı. Akalın'ın irtibatlarına yönelik teknik takip ve HTS incelemesinde bulunuldu. Akalın'ın B.Y. , E.O.T., İ.İ., R.E. isimli polis memurlarıyla, söz konusu süre zarfında iletişimleri ve farklı tarihlerde birliktelikleri olduğu ortaya çıkarıldı.

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200 bin dolarlık rüşvet belgesi delil sayılmadı! FETÖ borsasında mahkemeden şok karar

AKALIN FETÖ ŞÜPHELİSİ İŞ İNSANININ PEŞİNE DÜŞTÜ
Akalın'ın, iş insanının avukatı Mehmet İplikçioğlu'na ilk olarak 1 Mart tarihinde Whatsapp üzerinden, "Mehmet ağabeyciğim iyi geceler. Yarın müsaitliğiniz olur mu 11 gibi?" şeklinde mesaj attı. İplikçioğlu da "Yarın 11.30 daha rahat olur" diyerek ofisine davet etti. Avukat İplikçioğlu'nun ofisine giden Kazım Yiğit Akalın, burada "Abi senin Ş.Ç. diye bir müvekkilin var m?" diye sordu. İplikçioğlu'nun bu soruya "evet" cevabı vermesi üzerine Akalın, "Abi bana ulaştılar ve Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nu tanıyor musun, onun Ş.Ç. diye bir müvekkili var. Kendisinin bir dosyası var. Yardımcı olabileceklerini söylüyorlar ama bunun bir bedeli olacak diyorlar" dedi.