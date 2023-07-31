31 Temmuz 2023, Pazartesi
200 bin dolarlık rüşvet belgesi delil sayılmadı! FETÖ borsasında mahkemeden şok karar
FETÖ borsası ile mücadele ettiklerini iddia eden Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın 4'ü polis 2'si avukat olmak üzere 7 kişilik şebeke ile FETÖ borsası organizatörü olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Akalın hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezası Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 13. Ceza Dairesi, dosyada bulunan delillerin hukuka aykırı olarak ele geçirildiğini belirterek tüm sanıkların beraatı yönünde karar verdi.
Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:00
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