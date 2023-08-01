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7 yıldır firari olan FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Arif Oktay Eser yakalandı

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Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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7 yıldır firari olan FETÖ’cü eski Emniyet Müdürü Arif Oktay Eser yakalandı

Son dakika... Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun soluklu takip neticesinde 7 yıldır firari ihraç 1. Sınır Emniyet Müdürü Arif Oktay Eser’i yurt dışına çıkarken Ankara'da yakalandı. Yakalanan FETÖ'CÜ, ifadesinde "Boşuna uğraşmayın geri döneceğiz " dediği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında FETÖ Terör Örgütü üyeliğinden ihraç edilen ve 7 yıldır firar halde bulunan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser yakalandı.

Polis ekiplerince uzun soluklu takip neticesinde Ankara'da gözaltına alınan FETÖ'den ihraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü Eser, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değişikliğinde bulunduğu ve günlük hayatında gizlilik kurallarına dikkat ettiği tespit edildi.



YURTDIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDI

Yurtdışına kaçmayı planlayan eski emniyet müdürü Eser, polis ekiplerinin üst araması sonucunda 2 adet sahte kimlik ve pasaport, yüklü miktarda döviz, FETÖ Terör Örgütü simgesi olarak bilinen "1 ABD Doları", çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve ilk yardım malzemesi ele geçirildi.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

FETÖ'NÜN "GERİ DÖNME" RÜYASI

Yakalanan FETÖ'CÜ, ifadesinde "Boşuna uğraşmayın geri döneceğiz " dediği öğrenildi.

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