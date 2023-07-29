CHP'de "önce getir sonra devir" geleneği! Savcı Sayan: Kılıçdaroğlu bu kirli koltuğa oturmam dedi

"KILIÇDAROĞLU 3 YILDAN FAZLA GÖREV YAPAMAZ"

Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Bunun böyle devam etmesi partiyi yaralar. Sayın Kılıçdaroğlu istifa eder, 45 gün içinde parti kurultaya gider. İstiyorsa tekrar aday olur, orada bir sıkıntı yok. 25 Temmuz 2020'de toplanan kurultay delegeleri sayın Kılıçdaroğlu'nu büyük çoğunlukla seçtiler. Aynı delegenin büyük çoğunluğu halen kurultay delegesi olarak görev yapacak durumundadır."

Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki genel başkanlık sürecini A Haber'de anlattı. Sayan, "Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, temiz birisi olursa ben partiyi ona bakırım diyor. İmamoğlu'na ve CHP'nin içerisindekilere temiz değilsin demek istiyor.

Önder Sav, son derece akıllı ve hafızası müthiş bir adamdır. Ömür boyu iktidar olmak istemez. Çünkü CHP'nin genel sekreteridir, adayları ve belediye başkanlarını belirler. Kılıçdaroğlu'na hep söyledim 'Önder Sav'ı dinleme' dedim.