CHP'de "önce getir sonra devir" geleneği! Savcı Sayan: Kılıçdaroğlu bu kirli koltuğa oturmam dedi
CHP'de geçmişten günümüze yaşanan kaset kumpasları ve parti içi kaoslar artık bir 'gelenek' haline geldi. A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında açıklamalarda bulunan Siyasetçi Savcı Sayan, "Kılıçdaroğlu bana, ‘ben o kirli koltuğa oturmam. Böyle bir koltuk bana yakışır mı, ölürüm de aday olmam" dedi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesmişti.
"KILIÇDAROĞLU KASETLE GÖREVE GELDİ"
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde ve tabanında da büyük rahatsızlık yaratırken, Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen katıldığı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve kaset operasyonuyla getirildiğini ifade etmişti.
"KASET KUMPASINDAN BİR GÜN SONRA..."
Sevigen "Kılıçdaroğlu, 'Ben Genel Başkan olmayacağım' dedi, kaset operasyonu patladı bir gün sonra da aday oldu." demişti.
Kılıçdaroğlu'nun göreve getirilişine ilişkin iki kişinin bilgi sahibi olduğunu söyleyen Sevigen "Önder Sav ve Ali Topuz da yanındaydı. Kim baskı yaptı adaylık için? Kemal Bey aday olmasa Deniz Baykal yeniden aday olacaktı. Sav, birkaç gündür açıklamalar yapıyor. Tam dört ay önce söyledim bu güçleri açıklaması için" diye konuştu.
ÖNDER SAV'A ÇAĞRI: GERÇEKLERİ ÇIK AÇIKLA
Ali Topuz'un bu sırrı mezara götürdüğünü, Kılıçdaroğlu'nun da açıklamayacağını söyleyen Sevigen, "Kemal Bey bilerek yalan söylüyor. Maskeli insanlar gelip kaseti izlettiler diyor. Can güvenliğini kim korudu, kim sana baskı yaptı? Bunları tek bilen Önder Bey. Buradan bir çağrı yapıyorum. Korkuyorsan şantaj yapıyorlarsa, tedirginse biz göğsümüzü siper ederiz. Gidip bir yerde kahve içmeyiz." ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU ADAYIM DESE İŞLER BOZULABİLİRDİ"
Sevigen'in çağrıda bulunduğu CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getiriliş sürecine katıldığı canlı yayında anlattı.
Sav, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a karşı aday olmadığını açıklamasını kendisinin istediğini vurgulayıp, "Kılıçdaroğlu 'adayım' dese işler bozulabilirdi. Aklım Kemal Bey, duygularım Deniz Bey'den yanaydı." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun partinin önünü açacağını düşündüğünü ve bu yüzden adaylığı için çalıştığını belirten Sav, "Akli melekelerim neyi gerektiriyorsa onu yaptım." dedi.
"KILIÇDAROĞLU 3 YILDAN FAZLA GÖREV YAPAMAZ"
Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Bunun böyle devam etmesi partiyi yaralar. Sayın Kılıçdaroğlu istifa eder, 45 gün içinde parti kurultaya gider. İstiyorsa tekrar aday olur, orada bir sıkıntı yok. 25 Temmuz 2020'de toplanan kurultay delegeleri sayın Kılıçdaroğlu'nu büyük çoğunlukla seçtiler. Aynı delegenin büyük çoğunluğu halen kurultay delegesi olarak görev yapacak durumundadır."
Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki genel başkanlık sürecini A Haber'de anlattı. Sayan, "Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, temiz birisi olursa ben partiyi ona bakırım diyor. İmamoğlu'na ve CHP'nin içerisindekilere temiz değilsin demek istiyor.
Önder Sav, son derece akıllı ve hafızası müthiş bir adamdır. Ömür boyu iktidar olmak istemez. Çünkü CHP'nin genel sekreteridir, adayları ve belediye başkanlarını belirler. Kılıçdaroğlu'na hep söyledim 'Önder Sav'ı dinleme' dedim.
"ÖNDER SAV BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"
Önder Sav'a, 'Bakın ben genç bir kardeşinizim, siz beni hayal kırıklığına uğrattınız.' dedim. Baykal kumpasını onlar bilerek ve planlayarak yaptılar.
"KILIÇDAROĞLU: BEN O KİRLİ KOLTUĞA OTURMAM"
Kılıçdaroğlu benim yanımda otururken 'Eğer içinizde aday olmak isteyen varsa biriniz aday olsun, akla karayı bilelim' dedim. Kılıçdaroğlu dedi ki, 'ben o kirli koltuğa oturmam. Böyle bir koltuk bana yakışır mı, ölürüm de aday olmam' dedi.
"DENİZ BAYKAL BANA 'SEN BUNA İNANDIN MI?' DEDİ"
Daha sonrasında ben Deniz Baykal'ı aradım. Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını söylediğini dile getirdim. Baykal bana 'sen buna inandın mı?' dedi. Ben de 'inanmadım, mimiklerinden ve hallerinden anladım dedim.
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