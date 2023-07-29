29 Temmuz 2023, Cumartesi
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Akbelen'de büyük provokasyon! CHP'li Mahmut Tanal Türk askerine 'Eşkıya' diyerek kovaladı...
Muğla'nın Akbelen bölgesinde faaliyetlerini genişletmek için yaptığı çalışmalar üzerinden algı operasyonuna kalkan CHP'li isimler bölgeye giderek üst üste provokasyonlara imza attı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal alanda GBT ve kimlik kontrolü yapan jandarma personeli ile tartışırken jandarma personelinin elindeki kağıdı istedi. Tanal'ın bu talebi reddedince jandarmaya "eşkiya" diyen Tanal hakaretler savurarak personeli kovaladı. İşte o anlar...