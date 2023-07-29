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Akbelen'de büyük provokasyon! CHP'li Mahmut Tanal Türk askerine 'Eşkıya' diyerek kovaladı...

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Giriş: 29.07.2023 22:51
Muğla'nın Akbelen bölgesinde faaliyetlerini genişletmek için yaptığı çalışmalar üzerinden algı operasyonuna kalkan CHP'li isimler bölgeye giderek üst üste provokasyonlara imza attı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal alanda GBT ve kimlik kontrolü yapan jandarma personeli ile tartışırken jandarma personelinin elindeki kağıdı istedi. Tanal'ın bu talebi reddedince jandarmaya "eşkiya" diyen Tanal hakaretler savurarak personeli kovaladı. İşte o anlar...
Akbelen’de büyük provokasyon! CHP’li Mahmut Tanal Türk askerine ’Eşkıya’ diyerek kovaladı...
Akbelen'de büyük provokasyon! CHP'li Mahmut Tanal Türk askerine 'Eşkıya' diyerek kovaladı...
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