Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’dan seçim itirafları! Gizli protokolün perde arkasını açıkladı

KILIÇDAROĞLU İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜK

Normal şartlarda 14'ü gecesi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aranmamız lazımdı. Aranmadık… 15-16-17-18'inde de aranmadık. Cumhur İttifakı daha rahattı tabi onlar bizi aramadı. Sonrasında 3 kez Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemiz oldu. Biz protokolün üzerinde sözlü olarak çalıştık. Protokol kurumlar arasında gitti geldi. Heyetler arası süren görüşme sonrası genel başkanlar olarak devam ettik ve mutabık kaldık.