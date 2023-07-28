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Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 10 şehidimizin kanı yerde kalmadı

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Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 10 şehidimizin kanı yerde kalmadı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi.

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