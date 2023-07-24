Gizli protokol savaşı bitmek bilmiyor! Akşener’in A Takımı devrede! İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na ’şeffaflık’ ve ’ilke’ ayarı

KILIÇDAROĞLU'NA 'ŞEFFAFLIK' VE 'İLKE' AYARI

Gizli protokolün İYİ Parti dışında bir olay olduğunun altını çizen Zorlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'şeffaf' olmadığını ve 'ilkesiz' davrandığını belirterek "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında kullandığı, 'İki kişinin namusuna emanet edildi' ifadesi önemlidir. Bunun özellikle kamuoyumuz tarafından hassasiyetle irdelenmesi gereken bir ifade olduğunu söylemek isterim. Bu bizim dışımızda bir olaydır" dedi.

Zorlu şu ifadeleri kullandı;

"Biz en başından bu yana şeffaflık ilkesini ayakta tutmak için büyük mücadele verdik. Sayın Genel Başkanımız seçim öncesinde de seçim sonrasında da bu ilişki biçimini, bu ilkeye sağdık kalarak büyük bir özveri ile yürüttü. Hatta 2 Mart'taki toplantıda, öncelikle Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Çünkü aksi durumda bunun bir pazarlık gibi anlaşılabileceğini, bunun da İYİ Parti'nin ilkelerine uymadığı yönünde iradesini ortaya koydu.

Biz en başından bu yana şu ilkeyi ayakta tutmaya çalıştık; seçim sonuçlarını göreceğiz, milletimiz bize ne söyleyecek? Oy oranları ortaya çıktıktan sonra da eğer ülke yönetimi ittifaka verilmiş ise seçilecek cumhurbaşkanı başkanlığında bu oy oranında hangi partilere hangi sayıda hangi bakanlıkların düşeceği konusundaki yol haritamızı ortaya koymuştuk. Bunun altını çizelim.