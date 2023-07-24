Gizli protokol savaşı bitmek bilmiyor! Akşener'in A Takımı devrede! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde 8 benzemezin desteğine rağmen sandıktan hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz sokağa girdi. Koalisyon masasında protokol krizinin yankıları sürüyor. Ümit Özdağ'ın "Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden gizli protokol yaptık" itirafı sonrası 8'li koalisyonda tepkileri beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu ise, bu açıklamanın ardından “İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur” diyerek Özdağ’a ‘namus’ göndermesinde bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" diyerek tepki göstermişti. Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı verdi.
8 benzemezin bir araya geldiği yıkım koalisyonu, 28 Mayıs'ta hezimetin travmasını atlatamazken şimdi de 'gizli protokol' krizi ile sarsıldı. Bombanın pimini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çekti...
Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirdi. Bu itiraf sonrası CHP panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.
Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.
Gelişme üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir çıkış geldi ve "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" dedi.
Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.
İYİ PARTİ KANADINDAN SERT TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la 28 Mayıs öncesi İçişleri dahil üç bakanlığı ve MİT'i verdiğine ilişkin gizli mutabakat İyi Partililer tarafından sert tepkiyle karşılandı.
"BAKANLIKLARI BÖLÜŞMEDEN BAKANLIK DAĞITMAK İSABETLİ OLMAMIŞTIR"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gizli mutabakattan haberdar olmadığını yalnızca kamuoyuna yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini söyledi.
Fondaş İsmail Saymaz'a konuşan Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" diyerek Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki gizli protokolü yanlış bulduğunu açık açık söyledi.
Akşener'den sonra topa İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu girdi.
KILIÇDAROĞLU'NA 'ŞEFFAFLIK' VE 'İLKE' AYARI
Gizli protokolün İYİ Parti dışında bir olay olduğunun altını çizen Zorlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'şeffaf' olmadığını ve 'ilkesiz' davrandığını belirterek "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında kullandığı, 'İki kişinin namusuna emanet edildi' ifadesi önemlidir. Bunun özellikle kamuoyumuz tarafından hassasiyetle irdelenmesi gereken bir ifade olduğunu söylemek isterim. Bu bizim dışımızda bir olaydır" dedi.
Zorlu şu ifadeleri kullandı;
"Biz en başından bu yana şeffaflık ilkesini ayakta tutmak için büyük mücadele verdik. Sayın Genel Başkanımız seçim öncesinde de seçim sonrasında da bu ilişki biçimini, bu ilkeye sağdık kalarak büyük bir özveri ile yürüttü. Hatta 2 Mart'taki toplantıda, öncelikle Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Çünkü aksi durumda bunun bir pazarlık gibi anlaşılabileceğini, bunun da İYİ Parti'nin ilkelerine uymadığı yönünde iradesini ortaya koydu.
Biz en başından bu yana şu ilkeyi ayakta tutmaya çalıştık; seçim sonuçlarını göreceğiz, milletimiz bize ne söyleyecek? Oy oranları ortaya çıktıktan sonra da eğer ülke yönetimi ittifaka verilmiş ise seçilecek cumhurbaşkanı başkanlığında bu oy oranında hangi partilere hangi sayıda hangi bakanlıkların düşeceği konusundaki yol haritamızı ortaya koymuştuk. Bunun altını çizelim.
"BU CÜMLE TÜRK SİYASETİNİN BUGÜNÜ VE YARINLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR İFADE"
Bu merkezde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında kullandığı 'İki kişinin namusuna emanet edildi' ifadesi de önemlidir. Bunun özellikle kamuoyumuz tarafından hassasiyetle irdelenmesi gereken bir ifade olduğunu söylemek isterim. Bu bizim dışımızda bir olaydır. Ama bu cümle gerçekten Türk siyasetinin bugünü ve yarınları için önemli bir ifadedir" dedi.
"DURUŞ VE İLKELERİMİZ ÇERÇEVESİNDE DOĞRU DEĞİL"
Metin ve protokolden Meral Akşener'in haberinin olmadığını dile getiren Zorlu, "Henüz hangi bakanlıkların hangi partiye verilmesi kararlaştırılmamışken, bu dağılım ortaya konulmamışken ortaya çıkan bu protokolün, bizim duruşumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde doğru olmadığını ortaya koyduk. Sayın Genel Başkan'ımız da bunu ifade etti" ifadelerini kullandı.
"YEREL SEÇİMLERİN FARKLI BİR DOĞASI, FARKLI İŞBİRLİKLERİNE AÇIK BİR YAPISI VAR"
"Gizli protokolün ardından yerel seçimlere yönelik olası bir işbirliğinin kapısı tamamen kapandı mı?" sorusuna karşılık Zorlu, ittifak ve işbirliği konusu gündeme geldiğinde partisinin isminin öne çıktığını, bunun da İYİ Partinin Türkiye'nin kilit partisi olmasıyla açıklanabileceğini belirtti.
Kürşad Zorlu, şöyle devam etti:
"Amacımız, tüm gayemiz, tek başına 81 ilde adaylarımızı çıkarma hedefiyle bu önemli seçime hazırlanmaktır. Yerel seçimlerin farklı bir doğası, farklı işbirliklerine açık bir yapısı var. Önümüzdeki aylarda gelişmelere göre yetkili kurullarımız bunu değerlendirirler, toplanırlar ve ne olup ne olmayacağını milletimizle paylaşırız."
"81 İLDE ADAY ÇIKARARIRIZ" DİYEN İYİ PARTİ AT PAZARLIĞI YAPARAK İTTİFAKA AÇIK KAPI BIRAKIYOR"
"Amacımız, tüm gayemiz, tek başına 81 ilde adaylarımızı çıkarma hedefiyle bu önemli seçime hazırlanmaktır" diyen Zorlu'nun aynı zamanda ittifaka açık kapı bırakması ise dikkatlerden kaçmadı.
Bu durum İYİ Parti ve CHP arasındaki 'at pazarlığı'nı da gündeme getirdi...
YEREL SEÇİMLER İÇİN AT PAZARLIĞI BAŞLADI: İYİ PARTİ'DEN PAZARLIK KUMARI
28 Mayıs seçimleri öncesi de masada yaşadıkları krizlerde birbirlerine en ağır hakaretleri edip, zoraki ittifaka devam eden CHP ve İyi Parti'nin 2024'ün martındaki yerel seçimlerde deyim yerindeyse "at pazarlığı" başlattılar. Hem kendi partisindeki muhalefetle mücadelesi, hem de son Ümit Özdağ ile ortaklarından habersiz gizli protokol imzaladığını itiraf etmesi sonrası zayıflayan Kılıçdaroğlu'na karşı İyi Parti "ne koparırsak kardır" mantığıyla yeni bir "pazarlık kumarı" başlattığı gündeme geldi.
CHP YANDAŞLARINDAN SON KULİS: FEDAKARLIK SIRASI CHP'DE
CHP yandaşı medyada da yer alan son kulise göre yerel seçim stratejisini masaya yatıran İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun karşısına "Fedakârlık sırası CHP'de" diyerek çıkacak. Yerel seçimler için süre daralırken, Millet İttifakı cephesinde işbirliği yapılıp yapılmayacağına dair çeşitli senaryolar ve yeni "at pazarlıkları" konuşuluyor.
Zayıflayan Kılıçdaroğlu'na karşı İYİ Parti'nin "pazarlık kumarı"ndaki en önemli kartının kendi adaylarıyla seçimlere katılmak olduğu söyleniyor. Parti kurmayları CHP'yle ortaklık yapılması durumunda "Bu kez onlar fedakârlıkta bulunmalı" yorumunu yapıyor.
ADANA, MERSİN, MANİSA, ANKARA VE ANTALYA'YI İSTEDİ
Partinin, olası işbirliği halinde CHP'den sadece Adana, Mersin ve Manisa gibi büyükşehir için değil Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyeleri için de "İYİ Parti'nin desteklemesini bekleyeceğine" işaret ediliyor.
İYİ Parti'de "tek alternatifin CHP olmadığı" da tartışılırken, CHP'ye karşı masanın diğer ortaklarıyla da pazarlıklar yapacağı belirtiliyor.
Parti yönetimi "il il, ilçe ilçe, belde belde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra" belli yerlerde bir adayın isminin öne çıkması durumunda "salt CHP ile değil, Millet İttifakı'nın diğer bileşenleriyle de işbirliği olma olasılığını" da konuşuyor.
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