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8'li koalisyonun "gizli protokol" rezaleti! Davutoğlu itiraf etti: Duyunca aradım...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2023
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8’li koalisyonun gizli protokol rezaleti! Davutoğlu itiraf etti: Duyunca aradım...

8'li koalisyonun siyasi hareketi, kaostan öteye geçemedi. Düşünce ve politik gelenek anlamında tamamen birbirinden farklı olan bu oluşumun ülkeyi birlikte yönetme fikrinin "masaldan" başka bir şey olmadığını taraflar bugünlerde itiraf etmeye başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile bakanlıklar ve MİT Başkanlığı konusunda yaptıkları gizli protokole ilişkin açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

8'li koalisyon, defalarca kez toplanıp toplanıp dağıldı. Ülkeyi yönetme hevesine kapılanlar tek bir konuda bile anlaşma sağlayamadı. Seçimlerde aldıkları yenilgi sonrası ise koalisyon ortaklığı dağıldı. Yuvarlak masa etrafında toplananlar, birbirlerine savaş açtı.

GİZLİ ANLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI!

Kemal Kılıçdaroğlu, sırf Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmek için koalisyon ortaklarına bakanlık ve milletvekilliği dağıttı. Seçimlerin kaybedilmesiyle birlikte yaptığı gizli protokoller birer birer ortaya saçıldı…

ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLADI

Koalisyona son anda dahil olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli protokolü açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZÜ VERMİŞ!

"Kemal Kılıçdaroğlu bize MİT Başkanlığı ile 3 bakanlık verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" ifadesini kullandı. İşte bu sözler, gizli protokolden haberi bile olmayan koalisyon ortaklarını şoka uğrattı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Protokol yok" dese de Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında aralarında protokol olduğunu doğruladı. Hatta "CHP'nin kendi hakkından verdim" savunması yaptı.

ANLAŞMAYI BÖYLE SAVUNDU!

"O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Açıklamayı ahlaki olarak doğru bulmam. Benim konuşmam doğru değil. Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi" ifadesini kullandı.

İşte bu sözlere, koalisyondan tepki yağdı. İYİ Partili Turhan Çömez, "Biz senin için oy isterken sen Ankara'nın karanlık dehlizlerinde gizli anlaşmalar yaptın" diyerek sert çıktı.

Koalisyonun küçük ortaklarından Gelecek Partisi de yaptığı açıklamada protokolü "Ahlak dışı" olarak yorumladı.

KÜÇÜK ORTAK DA AÇIKLADI: HABERİMİZ YOKTU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği röportajda gizli protokol hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"Bize İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere herhangi bir bakanlık konusu iletilmedi. Bizim, İYİ Parti'nin, diğerlerinin hangi bakanlığı alacağı belli değil. İlkesel olarak konuşulmadan pazarlığa girildiğine ihtimal vermemiştim, açık söyleyeyim" ifadesini kullandı.

Seçim öncesinde koalisyonda bakanlık paylaşımı yapılmadığını söyleyen Ahmet Davutoğlu, gizli protokolden haberleri olmadığını vurguladı.

ÖNCE 'YOK' DEDİ... SONRA DA!

Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen skandal görüşmeyi ise şöyle anlattı: Gizli protokolü öğrendiğimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım. Böyle bir protokol yapıldı mı, İçişleri Bakanlığı ve üç bakanlık verildi mi diye sordum.

Bana 'Yok' dedi. 'Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Bağlanmadığı için size getirmedim. Olsa bile benim kontenjanımdı' dedi.

Ben de o akşam katıldığım canlı yayında böyle bir protokol olmadığını belirttim. Onun üzerine Kılıçdaroğlu aradı. 'Kusura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi. Üzüldü bir şey diyemedim.

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