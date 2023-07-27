8'li koalisyonun "gizli protokol" rezaleti! Davutoğlu itiraf etti: Duyunca aradım...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZÜ VERMİŞ!

"Kemal Kılıçdaroğlu bize MİT Başkanlığı ile 3 bakanlık verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" ifadesini kullandı. İşte bu sözler, gizli protokolden haberi bile olmayan koalisyon ortaklarını şoka uğrattı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Protokol yok" dese de Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında aralarında protokol olduğunu doğruladı. Hatta "CHP'nin kendi hakkından verdim" savunması yaptı.