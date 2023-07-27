8'li koalisyonun "gizli protokol" rezaleti! Davutoğlu itiraf etti: Duyunca aradım...
8'li koalisyonun siyasi hareketi, kaostan öteye geçemedi. Düşünce ve politik gelenek anlamında tamamen birbirinden farklı olan bu oluşumun ülkeyi birlikte yönetme fikrinin "masaldan" başka bir şey olmadığını taraflar bugünlerde itiraf etmeye başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile bakanlıklar ve MİT Başkanlığı konusunda yaptıkları gizli protokole ilişkin açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.
8'li koalisyon, defalarca kez toplanıp toplanıp dağıldı. Ülkeyi yönetme hevesine kapılanlar tek bir konuda bile anlaşma sağlayamadı. Seçimlerde aldıkları yenilgi sonrası ise koalisyon ortaklığı dağıldı. Yuvarlak masa etrafında toplananlar, birbirlerine savaş açtı.
GİZLİ ANLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI!
Kemal Kılıçdaroğlu, sırf Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmek için koalisyon ortaklarına bakanlık ve milletvekilliği dağıttı. Seçimlerin kaybedilmesiyle birlikte yaptığı gizli protokoller birer birer ortaya saçıldı…
ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLADI
Koalisyona son anda dahil olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli protokolü açıkladı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZÜ VERMİŞ!
"Kemal Kılıçdaroğlu bize MİT Başkanlığı ile 3 bakanlık verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" ifadesini kullandı. İşte bu sözler, gizli protokolden haberi bile olmayan koalisyon ortaklarını şoka uğrattı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Protokol yok" dese de Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında aralarında protokol olduğunu doğruladı. Hatta "CHP'nin kendi hakkından verdim" savunması yaptı.
ANLAŞMAYI BÖYLE SAVUNDU!
"O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Açıklamayı ahlaki olarak doğru bulmam. Benim konuşmam doğru değil. Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi" ifadesini kullandı.
İşte bu sözlere, koalisyondan tepki yağdı. İYİ Partili Turhan Çömez, "Biz senin için oy isterken sen Ankara'nın karanlık dehlizlerinde gizli anlaşmalar yaptın" diyerek sert çıktı.
Koalisyonun küçük ortaklarından Gelecek Partisi de yaptığı açıklamada protokolü "Ahlak dışı" olarak yorumladı.
KÜÇÜK ORTAK DA AÇIKLADI: HABERİMİZ YOKTU
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği röportajda gizli protokol hakkında önemli açıklamalar yaptı.
"Bize İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere herhangi bir bakanlık konusu iletilmedi. Bizim, İYİ Parti'nin, diğerlerinin hangi bakanlığı alacağı belli değil. İlkesel olarak konuşulmadan pazarlığa girildiğine ihtimal vermemiştim, açık söyleyeyim" ifadesini kullandı.
Seçim öncesinde koalisyonda bakanlık paylaşımı yapılmadığını söyleyen Ahmet Davutoğlu, gizli protokolden haberleri olmadığını vurguladı.
ÖNCE 'YOK' DEDİ... SONRA DA!
Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen skandal görüşmeyi ise şöyle anlattı: Gizli protokolü öğrendiğimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım. Böyle bir protokol yapıldı mı, İçişleri Bakanlığı ve üç bakanlık verildi mi diye sordum.
Bana 'Yok' dedi. 'Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Bağlanmadığı için size getirmedim. Olsa bile benim kontenjanımdı' dedi.
Ben de o akşam katıldığım canlı yayında böyle bir protokol olmadığını belirttim. Onun üzerine Kılıçdaroğlu aradı. 'Kusura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi. Üzüldü bir şey diyemedim.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal medyada gündem oldu! Gelinim Mutfakta 6. sezon fragmanı izle! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?
- Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşı yattı mı? Tahsis numarasına göre ödeme tarihi, sorgulama ekranı!
- EVLİLİK ÖDENEĞİ NEDİR? Devlet destekli evlilik ikramiyesi ne kadar, kimler yararlanabilir 2023? e-Devlet başvuru ekranı!
- YKS 2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ! Üniversite tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması…
- BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 28 Temmuz 2023 BİM indirimli fiyat listesi! Airfryer, elektrikli bisiklet, bluetooth kulaklık...
- İbn-i Sina'dan asırlık 3 şifa önerisi! Tüketen doktor yüzü görmüyor! İşte ömre ömür katan besinler...
- THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı 2023? Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi nerede? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
- KPSS ÖABT SINAV YERİ SORGULAMA 2023! KPSS ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS giriş ekranı!
- EYT'yi kaçırana yeni emeklilik kapısı! 2. Torba yasada 2 madde detaylandı! 1999 öncesi ve 2008 sonrası erkek - kadın prim günü, şartı! SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı...
- YKS TERCİH ROBOTU 2023 | Lisans - Ön lisans YKS TERCİH KILAVUZU SON DAKİKA! YÖK Atlas robotu ile üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?
- Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! Uzmanları duyanlar kuyumculara akın etti!
- DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 DGS ÖSYM SONUÇ EKRANI