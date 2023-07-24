Mansur Yavaş İYİ Parti’den aday mı olacak? Meral Akşener ile sürpriz görüşme! Önümüzdeki günlerde kartlar karışacak...

"CHP'DE GELECEK GÖRÜRSE ORADA KALIR"

Ülkücü kimliği vardı ve eski MHP'lilerden de oy alıyordu. Ülkücü kimliği de şu an kayboldu İYİ Parti'ye geçebilir. Ama nerede ikbal görürse onu yapacaktır. CHP'de gelecek görürse orada kalır.