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Mansur Yavaş İYİ Parti'den aday mı olacak? Meral Akşener ile sürpriz görüşme! Önümüzdeki günlerde kartlar karışacak...

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Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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Mansur Yavaş İYİ Parti’den aday mı olacak? Meral Akşener ile sürpriz görüşme! Önümüzdeki günlerde kartlar karışacak...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederken görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kulislerde "Mansur Yavaş İYİ Parti'den aday mı olacak?" sorusu gündeme gelirken A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Emin Pazarcı bu görüşmeyi yorumladı. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İYİ PARTİ'DEN YAVAŞ'LI PAYLAŞIM

İYİ Parti'den yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile Genel Merkezimizde bir araya geldi. Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gazeteci Emin Pazarcı A Haber ekranlarında ikili arasındaki görüşmeyi yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı.

"YAVAŞ'IN ESKİ POPÜLERLİĞİ YOK"

Mansur Yavaş'ın durumu Ekrem İmamoğlu'ndan pek farklı değil. Ankara'da Yavaş'ın eski popülerliği yok anketler bunu gösteriyor. Cumhur İttifakı iyi bir adayla Ankara'yı alır.

"CHP'DE GELECEK GÖRÜRSE ORADA KALIR"

Ülkücü kimliği vardı ve eski MHP'lilerden de oy alıyordu. Ülkücü kimliği de şu an kayboldu İYİ Parti'ye geçebilir. Ama nerede ikbal görürse onu yapacaktır. CHP'de gelecek görürse orada kalır.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARTLAR KARIŞACAK"

Eğer Kılıçdaroğlu kurultayı kazanırsa İBB Başkanlığına Ekrem İmamoğlu aday olamaz. Siyasette önümüzdeki günlerde kartlar karışacak. Bugünlerde Mansur Yavaş İYİ Parti'ye geçmesine yönelik tereddütlerim var ama gelecekte olabilir.

Mansur Yavaş İYİ Parti’den aday mı olacak? MANSUR YAVAŞ İYİ PARTİ'DEN ADAY MI OLACAK?

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