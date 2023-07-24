Mansur Yavaş İYİ Parti'den aday mı olacak? Meral Akşener ile sürpriz görüşme...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederken görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kulislerde "Mansur Yavaş İYİ Parti'den aday mı olacak?" sorusu gündeme gelirken A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Emin Pazarcı bu görüşmeyi yorumladı. İşte detaylar... .