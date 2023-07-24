24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mansur Yavaş İYİ Parti'den aday mı olacak? Meral Akşener ile sürpriz görüşme...

Mansur Yavaş İYİ Parti'den aday mı olacak? Meral Akşener ile sürpriz görüşme...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2023 23:56
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederken görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kulislerde "Mansur Yavaş İYİ Parti'den aday mı olacak?" sorusu gündeme gelirken A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Emin Pazarcı bu görüşmeyi yorumladı. İşte detaylar... .
Mansur Yavaş İYİ Parti’den aday mı olacak?
Mansur Yavaş İYİ Parti'den aday mı olacak?
Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara çağrı
Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı
CHP delege seçiminde kavga çıktı
CHP delege seçiminde kavga çıktı
Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara’da!
Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'da!
Akşener’in A Takımı’ndan Kılıçdaroğlu’na ayar!
Akşener'in A Takımı'ndan Kılıçdaroğlu'na ayar!
Sıcaklıklar Van Gölü’nü etkiledi
Sıcaklıklar Van Gölü'nü etkiledi
Körfez ile yeni dönem
Körfez ile yeni dönem
İYİ Parti’de bir istifa daha! Aslıhan Alkan Bat: Dedikoducuların partisine döndü
İYİ Parti’de bir istifa daha! Aslıhan Alkan Bat: Dedikoducuların partisine döndü
Vizesiz Avrupa için süreç başlıyor!
Vizesiz Avrupa için süreç başlıyor!
Lozan açıklaması! Yerel seçim mesajı
Lozan açıklaması! Yerel seçim mesajı
Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı
2 şehir arası 3,5 saate düşecek!
2 şehir arası 3,5 saate düşecek!
Daha Fazla Video Göster