İYİ Parti’de dinmeyen istifa rüzgarı! Aytekin Kaya ağır sözlerle yüklendi: Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun

"KÜÇÜK DAĞLARI BEN YARATTIM ZİHNİYETİ"

Kaya, İncirliova'ya hizmet etmek için de çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben bu göreve hizmet için geldim. İncirliova'ya hizmet etmek için de var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bu sebeple İYİ Parti'nden ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. 'Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak' zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun."