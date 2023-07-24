İYİ Parti'de dinmeyen istifa rüzgarı! Aytekin Kaya ağır sözlerle yüklendi: Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun
Milletvekili seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan ve sonrasında büyük istifaların yaşandığı İYİ Parti'de ayrılıklar dinmiyor. Son olarak İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa ettiğini bildirirken zehir zemberek ifadeler kullandı. Kaya ". Birilerinin siyasi hesaplaşması uğruna kimsenin kaprisini çekmek zorunda hiç değilim. Bu istifa 'Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak' zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve milletvekili seçimlerinde aldıkları oy oranıyla büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'de başlayan istifa dalgası dinmek bilmiyor.
6 KİŞİ İÇİN KESİN İHRAÇ
Akşener kendisine muhalif olan parti üyelerini birer birer partiden ihraç ederken son olarak Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla içlerinde eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal'ın ve İYİ Parti GİK üyesi Günay Kodaz'ın olduğu 6 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
BİİR İSTİFA DAHA
Diğer yandan parti içinde rahatsızlıklar her geçen gün artarken istifa haberleri de üst üste geldi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa ettiğini bildirdi.
"KİMSENİN KAPRİSİNİ ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİM"
Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum ile kendisine göstermiş olduğu tepkilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Özlem Çerçioğlu ile İncirliova'ya hizmet etme şansının kalmadığını aktaran Kaya, "Ben İncirliova'ya hizmet etmek için bu kadar çabalarken Özlem Çerçioğlu-Fatih Atay kavgasıyla uğraşmak zorunda değilim. Birilerinin siyasi hesaplaşması uğruna kimsenin kaprisini çekmek zorunda hiç değilim. Bu zamana kadar var gücümle İncirliova için çalıştım." dedi.
"KÜÇÜK DAĞLARI BEN YARATTIM ZİHNİYETİ"
Kaya, İncirliova'ya hizmet etmek için de çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ben bu göreve hizmet için geldim. İncirliova'ya hizmet etmek için de var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bu sebeple İYİ Parti'nden ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. 'Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak' zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun."
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