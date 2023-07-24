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Canan Kaftancıoğlu delege seçimlerine müdahale mi etti? Partililerden İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto: Atanmış değil seçilmiş başkan istiyoruz

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Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Canan Kaftancıoğlu delege seçimlerine müdahale mi etti? Partililerden İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto: Atanmış değil seçilmiş başkan istiyoruz

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun Sultangazi'deki delege seçimlerinin sonucuna müdahale ettiğini iddia eden bazı partililer toplanarak durumu protesto etti. Delege oyları 8 kez sayılırken, Kaftancıoğlu aleyhine sloganlar atan grup olaya tepki gösterdi. İşte detaylar...

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun Sultangazi'deki delege seçimlerinin sonucuna müdahale ettiğini iddia eden bazı partililer, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde durumu protesto etti.

"ATANMIŞ DEĞİL SEÇİLMİŞ BAŞKAN İSTİYORUZ"

Akşam saatlerinde Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nden Sarıyer'deki İl Başkanlığı binası önüne gelen partililer, "Atanmış değil seçilmiş başkan istiyoruz", "Adalet istiyoruz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak Kaftancıoğlu ile görüşmek istedi.

YARIN RESMİLEŞECEK

Gruptakilerin talebi üzerine onlarla görüşen Kaftancıoğlu, Yunusemre Mahallesi'ndeki delege seçimlerinde hiçbir müdahalenin olmadığını savunarak sonuçların yarın resmileşeceğini söyledi.

Kaftancıoğlu ile görüşen partililer kısa bir süre sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünden ayrıldı.

OYLAR 8 KEZ SAYILDI

Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde, 16 Temmuz'da yapılan delege seçiminde yarışan "Mavi Liste" adayı Belgin Karadağ Poyraz 571, "Beyaz Liste" adayı Kemal Avseren 570 oy aldı.

İtirazlar üzerine oylar 8 kez sayıldı, sonuçlar değişmedi. "Beyaz Liste" adayı Kemal Avseren de tutanakla konuyu CHP İl Başkanlığına taşıdı.

SEÇİM SONUÇLARINA MÜDAHALE Mİ?

CHP İstanbul İl Seçim Komisyonundan delege seçimlerinin iptal edilmesi veya tekrarlanmasına yönelik kararın çıkacağını iddia eden "Mavi Liste" adayı Poyraz'ı destekleyen partililer, seçim sonuçlarına müdahale edildiğini öne sürdü.

Partililer, Sarıyer'deki İl Başkanlığı önünde seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

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