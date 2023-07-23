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Erzurum Kongresi’nin 104. yıldönümü etkinlikleri! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye hedefliyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2023
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Erzurum Kongresi’nin 104. yıldönümü etkinlikleri! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye hedefliyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi’nin 104. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde geldiği Erzurum’da STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu. Kurtulmuş kürsüde yaptığı açıklamada, "Yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürürken; sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye hedefliyoruz. Her alanda güçlü olmak zorundayız. Bunun için sivil toplumunun gücünü fevkalade önemsiyoruz.” dedi.

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