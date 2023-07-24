Muhalefette gizli mutabakat krizi! Meral Akşener’den tepki

Muhalefet cephesindeki "gizli mutabakat" tartışmasında tansiyon düşmüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan ve 3 bakanlık ile MİT başkanlığı pazarlığının yapıldığı mutabakattan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in haberinin olmadığı iddia edildi. Akşener'in yakın kurmayı Ümit Özlale ise Kılıçdaroğlu'na "iktidar ortağınızı kandırabilirsiniz, birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz, parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz. " sözleri ile tepki gösterdi.

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