Irak'ın kuzeyinde terörist avı! 5'i daha öldürüldü
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzey bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava operasyonuyla öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık paylaşımında, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!" ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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