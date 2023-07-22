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Irak'ın kuzeyinde terörist avı! 5'i daha öldürüldü

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Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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Irak’ın kuzeyinde terörist avı! 5’i daha öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzey bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava operasyonuyla öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık paylaşımında, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Irak’ın kuzeyinde terörist avı! IRAK'IN KUZEYİNDE TERÖRİST AVI!

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