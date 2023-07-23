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Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi paylaşımı: Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 23.07.2023 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
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Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi paylaşımı: Millî Mücadele’mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum

Son Dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü için bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan mesajında, “Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

"Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum."

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