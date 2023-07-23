Netanyahu hastaneye kaldırıldı ve kalp pili takıldı! Türkiye ziyareti ertelendi

İsrail'in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapıyor. İsrail'de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar" bulunuyor. İsrail'de 4 Temmuz'da Anayasa Komisyonu yargının hükümet üzerindeki denetimini sınırlayacak yasa tasarısını onaylamıştı. Söz konusu yasa tasarısı ile Yüksek Mahkemenin hükümet ve meclisin kararlarını yasalar nezdinde tutarsız bulduğu takdirde bozma yetkisine sınır getiriyor.

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