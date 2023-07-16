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Saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2023
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Saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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