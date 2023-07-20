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MSB sayıyı duyurdu: Bir haftada 35 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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MSB sayıyı duyurdu: Bir haftada 35 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere son bir haftada yapılan operasyonlarda toplam 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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