Rus pasaportlu FETÖ’cü enselendi! Amerikalı Allen gibi yurda giriş yapmak istedi

PARMAK İZİ, HÜCRE ÜYESİNİN TÜM ŞİFRELERİNİ DEŞİFRE ETMİŞTİ



İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisine belgelerini uzatan "Amerikalı yolcu", emniyet görevlisinin dikkatini çekti. İngilizce aksanından şüphelenen pasaport polisi, Allen B.'yi sorgu odasına aldı. B.'nin GBT'sini araştıran ve parmak izi incelemesi yapan Pasaport Polisi, söz konusu yolcunun Abdullah U. adlı FETÖ/PDY üyesi olduğunu, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyesi olmak suçundan" hakkında yakalama kararı bulunduğunu saptadı. Zanlının kimlik bilgilerinin 7 yıl önce değiştirildiğini tespit eden polis, yolcuya yönelik parmak izi araştırmalarından zanlının geriye dönük suçların dökümünü açığa çıkardı. Havalimanında yakalanan Abdullah U.'nun, '70'li yıllardan itibaren "cemaat" adı altında örgütlenen FETÖ'nin önemli isimlerinden olabileceği değerlendirildi. Örgütün ABD'deki okullarında sözde 'öğretmen' olarak faaliyet gösteren Abdullah U.'nun, 2016'daki hain darbe girişiminin yaşandığı yıl Amerika'da adını soyadını, pasaportunu ve nüfustaki bilgilerinin çoğunu değiştirdiği ortaya çıktı.