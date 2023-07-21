Rus pasaportlu FETÖ'cü enselendi! Amerikalı Allen gibi yurda giriş yapmak istedi
İstanbul Havalimanı'nda geçen ay firari FETÖ'cü Abdullah U.'nun ABD pasaportuyla yakalanmasının ardından bu kez yine örgüt firarisi Ali O., Rus pasaportuyla geldi havalimanında yakayı ele verdi. Ali O.'nun, Sakarya'daki bir FETÖ soruşturmasından arandığı bildirildi.
Hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve hakkındaki dosyanın sevk edildiği Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunduğu anlaşılan Ali O., İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. FETÖ firarisi Ali O.'nun isminin mevcut Rusya Pasaportu'nda Rus Alfabesi ile yazıldığı tespit edildi.
PENSİLVANYALI ALLEN GİBİ ENSELENDİ
FETÖ/PDY'ye yönelik Cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Abdullah U., bulunduğu ABD'de adını ve soyadını değiştirip polisiye soruşturmalardan sıyrılmaya çalışmıştı. Edinilen bilgiye göre elde ettiği Yeşil Kart sayesinde 26 Haziran 2014'te ABD'nin Pensilvanya eyaletine giden U., burada örgütsel faaliyetlerine devam etti.
YENİ İSİM VE PASAPORT SAYESİNDE HAKKINDAKİ KOVUŞTURMALARDAN SIYRILMAYI AMAÇLAMIŞTI
Örgütün "kripto üyeleri" arasında yer aldığı düşünülen 1974 Konya nüfusuna kayıtlı Abdullah U., ABD'de adını ve pasaportunu değiştirerek "Allen B." ismini kullanmaya başladı. Amerikan makamlarının verdiği yeni isim ve pasaportla rahatça dolaşan U., yine FETÖ'nün talimat doğrultusunda Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Değişen isim ve pasaport bilgileriyle geçmişteki kovuşturmaların da izlerini silmeye çalışan FETÖ mensubu, 23 Haziran 2023'te havayolu üzerinden geldiği İstanbul'da ülkeye giriş yapmaya çalıştı.
PARMAK İZİ, HÜCRE ÜYESİNİN TÜM ŞİFRELERİNİ DEŞİFRE ETMİŞTİ
İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisine belgelerini uzatan "Amerikalı yolcu", emniyet görevlisinin dikkatini çekti. İngilizce aksanından şüphelenen pasaport polisi, Allen B.'yi sorgu odasına aldı. B.'nin GBT'sini araştıran ve parmak izi incelemesi yapan Pasaport Polisi, söz konusu yolcunun Abdullah U. adlı FETÖ/PDY üyesi olduğunu, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyesi olmak suçundan" hakkında yakalama kararı bulunduğunu saptadı. Zanlının kimlik bilgilerinin 7 yıl önce değiştirildiğini tespit eden polis, yolcuya yönelik parmak izi araştırmalarından zanlının geriye dönük suçların dökümünü açığa çıkardı. Havalimanında yakalanan Abdullah U.'nun, '70'li yıllardan itibaren "cemaat" adı altında örgütlenen FETÖ'nin önemli isimlerinden olabileceği değerlendirildi. Örgütün ABD'deki okullarında sözde 'öğretmen' olarak faaliyet gösteren Abdullah U.'nun, 2016'daki hain darbe girişiminin yaşandığı yıl Amerika'da adını soyadını, pasaportunu ve nüfustaki bilgilerinin çoğunu değiştirdiği ortaya çıktı.
'KONYALI ABDULLAH', 'PENSİLVANYALI ALLEN'E NASIL DÖNÜŞTÜ?
"Konyalı Abdullah"ken "Amerikalı Allen"e dönüşen 49 yaşındaki FETÖ ferdinin, isim değişikliğinden önce Türkiye'de örgüte ait çeşitli kurumlarda görev yaptığı anlaşıldı. Özellikle FETÖ'ye ait kapatılan Trabzon'daki Zafer Fen Dershanesi, Manisa'daki Körfez Dershanesi ve Konya'da yer alan örgüt bağlantılı Sabah Dershanesinde etkin görevlerde boy gösteren U.'nun, o dönem örgütün kripto haberleşme programı Bylock'u yoğun şekilde kullandığı da ortaya çıktı.
VATANDAŞLIĞINA GEÇTİĞİ ABD'DE FETÖ OKULLARINDA GÖREV YAPIYOR
FETÖ üyesinin, 2014'te ABD'ye kaçtıktan sonra 2016'da Amerikan makamlarına başvurarak "Abdullah U." olan adını soyadını değiştirip "Allen B." olarak kayda geçirttiği, aynı dönem örgütün yönlendirmesiyle yakın aile bireylerininin adlarını da farklı isimlerle değiştirdiği ortaya çıktı. ABD'de örgütün kontrolündeki okullarda faaliyet gösterdiği öğrenilen FETÖ üyesi U.'nun, kısa bir süreliğine General Motor'da da çalıştığı aktarıldı. Örgütün 'mahrem yapılanması' olarak bilinen hücrelerde aktif rol alıp almadığı araştırılan B.'nin, (Abdullah U.) görev yaptığı Türkiye'deki FETÖ Dershanelerinde devlet kurumları için hazırlanan öğrencilere çalıntı sınav sorularını verip vermediği ise mercek altına alındı.
BYLOCK KULLANICISI ÇIKMIŞTI
Abdullah Uzundere ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Konya Ereğli doğumlu olduğu öğrenilen Uzundere'nin örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya hesabının bulunduğu öğrenildi.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olduğu belirtilen Uzundere'nin, 15 Temmuz sonrası KHK ile kapatılan örgüte ait İrfan Özel Eğitim, Sabah Dershanesi, Sidre Özel Eğitim, Enver Özel Eğitim, İkbal Özel Eğitim isimli eğitim kurumlarında çalıştığı belirlendi.
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