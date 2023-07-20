"Korsan" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki! Nutku tutulmuş

VİDEOYU İLK İZLEDİĞİNDE...

Adı gizli tutulan bir MYK üyesi, videoyu Kemal Kılıçdaroğlu'na izletti. CHP kurmaylarından alınan bilgiye göre kendisine en yakın isimlerden Bülent Tezcan, Engin Altay, Muharrem Erkek'in de katıldığı toplantıyı izleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun nutku tutuldu, hiçbir şey söyleyemedi…